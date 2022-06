Italia Yachts Sailing Week: la prima edizione la vince Scugnizza

Le regate sono uno dei mondi dove indiscutibilmente il cantiere Italia Yachts è leader, ed era naturale per il brand italiano organizzare un raduno/evento per i propri armatori, ovvero la prima edizione dell’Italia Yachts Sailing Week. La cornice scelta non è stata casuale, ovvero Porto Cervo, dato che proprio in Costa Smeralda dal 25 giugno andrà in scena il Mondiale ORC e il cantiere schiererà le sue barche di punta. L’Italia Yachts Sailing Week era quindi un’occasione di raduno, ma anche la possibilità per gli equipaggi che parteciperanno al Mondiale di testare il campo.

LA PRIMA EDIZIONE DELL’ITALIA YACHTS SAILING WEEK

Le prime due giornate hanno visto la flotta navigare attraverso alcuni passaggi più famosi dei percorsi costieri dell’Arcipelago di La Maddalena quali il Passo delle Bisce, le isole dei Monaci e Mortoriotto. Nella giornata odierna dopo aver pazientemente atteso in mare per circa due ore che entrasse la brezza, il Comitato di Regata ha fatto issare il segnale AP sopra la bandiera della lettera A, che indica ai concorrenti la decisione di non svolgere più regate per la giornata.

LA CLASSIFICA

La classifica overall vede al primo posto Scugnizza, IY 11.98 di Enzo De Blasio che sale sul gradino più alto del podio anche in classe Racer, senza aver sbagliato un colpo. Giulia, IY 9.98 di Rudolf Vrestal, insieme a Sofima, IY 15.98 di Michele Centemero, hanno dominato l’intera serie incalzati da Joshua 3, IY 10.98 di Giuseppe Gubbini che in doppio con Giorgio Saviani, ha tenuto ben salda la quarta posizione overall. Classifica corta nelle posizioni centrali dove Sakura, IY 13.98 di Andrea G. Busso, Furia, IY 14.98 di Michele Vitulano, e Mezzaluna II, IY 13.98 di Gino Rigotti, hanno concluso racchiusi in soli tre punti di distanza.

GLI ALTRI PREMI

Il Trofeo Italia Yachts Challenge è andato a Michele Centemero con Sofima, primo nella categoria Cruiser, la più numerosa. Secondo e terzo classificato in questa divisione sono rispettivamente Furia e Mezzaluna II.

Il premio speciale Garmin è andato alla famiglia Arcidiacono su Reginella, al loro esordio nel mondo delle regate hanno saputo interpretare perfettamente lo spirito dell’evento regatando in famiglia e soggiornando in barca. Alberto Salatti su È Mia III, IY 13.98, Andrea Busso su Sakura, IY 13.98 – quarti classificati rispettivamente nelle classifiche Cruiser e Racer – si sono aggiudicati i premi offerti da Quantum Sails.

