La Rolex Giraglia è di Lisa R: tutti i vincitori e le classifiche

Da quando la Rolex Giraglia viene assegnata alla classifica IRC, ovvero dal 2007, nessuna barca italiana l’aveva mai vinta. Per tornare indietro all’ultima vittoria nella classifica generale di un’ italiana bisogna andare addirittura al 2006, quando veniva assegnata dalla classifica IMS e si era imposta Ala Bianca di Camillo Capozzi.

LISA R INTERROMPE IL PREDOMINIO FRANCESE

Da allora fino a oggi solo vittorie straniere, molte francesi, con gli unici successi italiani nella classifica ORC che però non ha mai assegnato la vittoria generale. Per questo motivo il successo del Ker 46 Lisa R di Giovanni Di Vincenzo è uno dei risultati più significativi di una barca italiana fatto registrare negli ultimi anni, anche perché avvenuto in un’edizione molto difficile dal punto di vista strategico a causa del vento leggero.

Alle spalle di Lisa R si piazza un’altra italiana, Itacentodue di Adriano Calvini, terzo posto per il Tp 52 Arobas 2 di Gerard Logel. Per la classifica ORC si registra la vittoria del J-122 Anita di Nicolas Ibanez, seconda piazza per il Dufour 40 Lady di Ruiz Mones, terzo posto per la mitica Resolute Salmon, One Tonner di Andrea Zaoli. GUARDA QUI LE CLASSIFICHE IRC E LA ORC

Va in archivio quindi un’edizione certamente di successo per la vela italiana, che incorona uno degli equipaggi, quello di Lisa R, che negli ultimi anni, a cominciare dalle regate in X-41, maggiormente si è dedicato alla vela offshore in modo mirato e con una preparazione meticolosa. Non si vincono regate come la Giraglia per caso, complimenti quindi ai Lisa Boys e in bocca al lupo per i prossimi impegni.

LA VITTORIA IN TEMPO REALE

In tempo reale si segnala la vittoria di Magic Carpet 3 di Sir Lindsay Owen-Jones, che ha beffato nelle miglia finali il 100 piedi ARCA dopo un duello durato tutta la regata. Le due avevano infatti doppiato la Giraglia staccate solo di 9 secondi.

Mauro Giuffrè

