Porto Lotti, un marina completo e ospitale nel Golfo dei Poeti

Dove ormeggiare la barca quest’estate? Vi aiutiamo noi. Abbiamo selezionato per voi 15 dei migliori marina in Mediterraneo del 2022 che sono perfetti come base di partenza per le vostre vacanze o come tappa in crociera. Sono porti all’avanguardia dal punto di vista dei servizi offerti. Ecco dove ormeggiare tra Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica, Puglia, Veneto, Friuli. Ve li presentiamo uno alla volta.

Porto Lotti

È un ormeggio sicuro e completamente attrezzato Porto Lotti, oltre che dotato di personale in grado di soddisfare gli armatori che sanno riconoscere la qualità dei servizi.

Porto Lotti – Il porto

Offre non solo ormeggi, ma un cantiere con maestranze specializzate per le esigenze di ogni imbarcazione, dall’alaggio alla falegnameria, alla verniciatura, al refitting di barche d’epoca. Innovazione, sicurezza e privacy sono i riferimenti sempre monitorati dal Marina poi per essere in linea e anzi in anticipo, rispetto alle esigenze del mondo nautico.

Porto Lotti – Dov’è

È situato nel Golfo dei Poeti, dentro il Golfo della Spezia, di fronte a Portovenere e alle isole Palmaria e Tino: è al centro di un’area unica nei pressi del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Porto Lotti – Contatti

Telefono: 0187 532201





Sito: www.portolotti.it

N. posti totale: 500



Lunghezza metri max: 100

Pesc. max: 9 metri

