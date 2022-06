Estate Starter Kit: ecco gli essenziali per le vacanze in barca

Finalmente l’estate e finalmente le vacanze! Che siano in aereo, in auto o in barca, bisogna farsi trovare preparati per la partenza. Per farlo al meglio non potete fare a meno di questi tre prodotti: un gel che vi salva dalle meduse, uno zaino stagno super capiente e un paio di occhiali da sole ecologici, realizzati con gli scarti di produzione della barche.

La crema che protegge dalle meduse

Per proteggersi dal sole e non scottarsi ci si spalma la crema solare, e per proteggersi dalle meduse? Respingo ha creato una sorta di crema che protegge da pidocchi di mare, meduse e altre sostanze urticanti. È stata realizzata studiando ed isolando la sostanza che, in natura, protegge i pesci pagliaccio dalle meduse, la crema è composta da:

Glicosammiconiglicani : la loro azione idratante e sostenitrice del trofismo cutaneo sfavorisce l’azione di agenti esterni

: la loro azione idratante e sostenitrice del trofismo cutaneo sfavorisce l’azione di agenti esterni Siliconi e oli: formano una barriera protettiva sulla pelle.

formano una barriera protettiva sulla pelle. Lantanio cloruro: interferisce con il processo di rilascio delle sostanze urticanti.

interferisce con il processo di rilascio delle sostanze urticanti. Estratto di plancton: esplica un’azione protettiva, idratante, antistress e detossinante.

Respingo Jellyfish, un dispositivo medico testato clinicamente, va spalmato sulla pelle per creare un film protettivo prima di immergersi in acqua. La crema è disponibile in due diversi formati, uno da 250ml e uno da 100ml, perfetto per chi vuole portarlo nel bagaglio a mano in aereo. Acquistala qui all’interno di Boatique.it

Zaino da viaggio stagno

Questa borsa-zaino da viaggio di Zhik perfetta per chi si sposta a piedi o in bicicletta, ma soprattutto in barca! La sua chiusura arrotolatile e la struttura in tessuto 600 denari la rendono impermeabile al 100%, proteggendo gli indumenti e gli oggetti all’interno da acqua, schizzi e pioggia. Gli spallacci sono realizzati in rete 3D consentendo traspirabilità e comfort anche quando si indossa lo zaino per molto tempo. Oltre ai 30 litri di capienza c’è una comoda tasca laterale portaborraccia. Acquistalo qui all’interno di Boatique.it

Occhiali da sole ecologici

Zen produce questi occhiali da sole ecologici recuperando gli scarti di produzione delle barche in legno. La struttura è realizzata a mano e galleggiante, mentre le lenti sono polarizzate e rivestite in modo tale da aumentare la visibilità durante l’esposizione a raggi di luce molto intensi. Li trovate in sei diverse colorazioni, come legno naturale, nero e nero con lenti gialle. Acquistali qui all’interno di Boatique.it