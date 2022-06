Wood Line Veneziani, così i tuoi legni a bordo sono sempre perfetti

Il caro vecchio legno, in barca, fa sempre il suo grande effetto. Ma bisogna prendersene cura con i prodotti giusti per mantenerlo al meglio, perché sale, raggi UV e agenti atmosferici sono sempre in agguato, soprattutto nei periodi in cui non siete a bordo. Veneziani Yachting ha lanciato una gamma che fa al caso vostro. Wood Line è la nuova linea dedicata alla cura e alla protezione di tutte le superfici in legno delle imbarcazioni.

Wood Line, una linea, 19 prodotti

Wood Line ricopre quattro categorie di prodotto: vernici, impregnanti, resine e prodotti per la cura del teak e comprende due differenti anime, una a solvente e una all’acqua. D’altronde, ogni barca è diversa e ha bisogno di cure diverse. I prodotti sono facili da applicare e garantiscono ottime prestazioni in termini di protezione, longevità e adattabilità alle superfici; sono stati creati per offrire la massima resistenza agli agenti atmosferici marini e un’elevata protezione dai raggi UV. La gamma è costituita da 19 prodotti: 14 a base solvente e cinque a base acqua.

La linea è composta da un’ampia varietà di vernici: monocomponenti e bicomponenti, lucide e opache, anche nella versione ad acqua. Wood Line propone inoltre Resina 3+, la ben nota e apprezzata resina epossidica priva di solvente: un sistema tecnologicamente avanzato la cui capacità di penetrazione, flessibilità e adesione che la rendono un prodotto fortemente indicato per la manutenzione delle imbarcazioni. Queste caratteristiche, abbinate agli additivi della nuova linea, contribuiscono alla realizzazione di miscele molto resistenti con proprietà di stuccatura, incollaggio, protezione e impermeabilizzazione dello scafo.

Wood Line, senza dimenticare il teak

La gamma viene completata dai prodotti dedicati alla cura del teak, studiati appositamente per detergere e proteggere in profondità, senza essere invasivi, dai nuovi impregnanti, disponibili sia ad acqua che a solvente e contraddistinti da un’ottima penetrazione nel legno, in grado di proteggerlo e risaltarne le venature in maniera naturale.

I prodotti sviluppati appositamente per la nuova Wood Line che non hanno un articolo corrispondente nella linea precedente sono disponibili fin da subito per tutti i Rivenditori. La versione potenziata dei prodotti già sul mercato viene distribuita in esclusiva per i primi tre mesi solo ai rivenditori che hanno aderito al programma di fidelizzazione Veneziani Program.

