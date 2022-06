Dove ormeggiare la barca quest’estate? Vi aiutiamo noi. Abbiamo selezionato per voi 15 dei migliori marina in Mediterraneo del 2022 che sono perfetti come base di partenza per le vostre vacanze o come tappa in crociera. Sono porti all’avanguardia dal punto di vista dei servizi offerti. Ecco dove ormeggiare tra Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica, Puglia, Veneto, Friuli. Ve li presentiamo uno alla volta.

Porto di Cavallo

Fantastico per la sua posizione tra Corsica e Sardegna, nel Parco Naturale delle Bocche di Bonifacio, il Porto di Cavallo è un gioiello di ingegneria: i pontili di legno, la diga foranea in granito e le infrastrutture discrete, creano comfort senza alterare la natura. Ormeggiare qui dà la possibilità di visitare un’isola unica e i suoi dintorni: Lavezzi e Isola piana, luoghi selvaggi e ammalianti.

Porto di Cavallo – Il porto

Il Porto di Cavallo offre 200 posti barca, fornendo elettricità, acqua e i principali servizi di un marina da giugno a settembre. Il canale d’entrata è ben segnalato e l’assistenza su gommoni guida l’ingresso e l’attracco. A terra bar, ristoranti e l’emozione di essere in un vero eden al centro del mediterraneo.

Porto di Cavallo – Dov’è

Il Porto di Cavallo è situato proprio tra Corsica e Sardegna, nel Parco Naturale delle Bocche di Bonifacio.

Porto di Cavallo – Contatti

Telefono: +33 (0)495258011





Sito: www.portodicavallo.it

N. posti totale: 200



Lunghezza metri max: 40

Pesc. max: 3 metri

