Nasce l’App della Milano Yachting Week: il Digital Boat Show sempre in tasca!

Visitare il salone nautico digitale permanente da oggi sarà ancora più facile. Nasce infatti l’app della Milano Yachting Week, disponibile per tutti i dispositivi mobile Android ed iOS, che ti permette di visitare tutti gli espositori quando e come vuoi. Per entrare nel salone ti basta scaricare l’applicazione e in un attimo puoi entrare a scoprire tutti i padiglioni, Barche a Vela e a Motore, Servizi, Turismo, Accessori e il palinsesto di Eventi in continua evoluzione.

COME FUNZIONA LA NUOVA APP DELLA MILANO YACHTING WEEK

Cliccando qui sotto puoi scaricare subito l’app della Milano Yachting Week. Una volta entrato nel salone puoi cercare e comparare i prodotti che ti interessano di più. Se un prodotto attira la tua attenzione o vuoi sapere qualcosa in più, direttamente dall’app puoi contattare l’espositore e chiedere in un click tutto ciò che ti interessa. Per farlo basta riempire il form che trovi in tutte le pagine: scrivi le tue domande, il tuo indirizzo email e il tuo nome, la richiesta arriva subito all’espositore che ti risponderà attraverso la mail inserita nel form.

SCARICA SUBITO L’APP DELLA MILANO YACHTING WEEK!

COSA TROVI ALL’INTERNO DEL SALONE

Il salone ospita più di ottanta espositori tra cantieri, produttori di accessori per la nautica,, società di charter, destinazioni da sogno per le vacanze in barca e molto altro. Milano Yachting Week è il salone dove scoprire e comparare tantissimi prodotti, contattare gli espositori in un click o godersi solamente una visita virtuale a bordo di alcune tra le barche più belle del mondo. Scarica l’App gratuitamente e visita subito il primo salone con applicazione mobile dedicata!

ABBONATI E SOSTIENICI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo un bel regalo

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!