Rolex Giraglia, partiti! Gli scenari meteo e i possibili favoriti

Alle ore 12 è partita da Saint Tropez con 136 barche in regata la 69ma edizione della Rolex Giraglia, sul percorso di 240 miglia con arrivo a Genova, passando ovviamente dal mitico scoglio a Nord della Corsica. La vittoria generale della prova offshore verrà assegnata alla classifica IRC overall, ci sarà anche una classifica a parte per la ORC che però non concorre con la vittoria generale della regata.

La grande incognita di questa 69ma edizione sembra essere il meteo, dato che si è delineata una situazione quanto mai incerta, con la possibilità che si alternino lunghe fasi di vento leggero alternate a locali colpi di vento.

GLI SCENARI METEO DELLA GIRAGLIA

La partenza come previsto è avvenuta in regime leggero di sud-sudest, intorno ai 6 nodi, ma nel pomeriggio qualcosa potrebbe cambiare. Sulla rotta diretta verso la Giraglia ci sarà una rotazione prima verso sudovest, sempre con intensità leggera, poi un possibile buco di vento, prima di un rinforzo a inizio serata da sudovest, intorno ai 15 nodi, e una nuova fase di bonaccia e vento variabile nella notte. Il motivo di questi cambi di intensità previsti potrebbe essere dovuta alla presenza di celle tempolaresche. La situazione generale è di alta pressione, ma il caldo e l’umidità di questi giorni potrebbero generare dei fenomeni di evaporazione che innescherebbero dei veloci temporali con relativi colpi di vento. Insomma condizioni molto interessanti, dove la differenza la faranno non solo la qualità delle barche ma soprattutto quella degli equipaggi. La giornata di giovedì si annuncia particolarmente dura, con vento leggero su tutto il percorso proveniente da sudovest. Per venerdì probabile rotazione verso nordest, ma la situazione è ancora in divenire e in ogni caso non c’è all’orizzonte l’ingresso di vento forte.

I FAVORITI

Per la linea d’onore riflettori puntati sul maxi 100 ARC condotto da Furio Benussi, che dovrà difendersi dal Wally 100 Magi Carpet, ma in queste condizioni di vento leggero ARC appare favorita. Diverso il discorso sull’IRC overall, dove occorre fare alcuni ragionamenti per potere fare una previsione. Se le condizioni di vento leggero fossero confermate è possibile che le barche più grandi riescano a fare il vuoto rispetto alle piccole e medie della flotta. Occhio quindi alla stessa ARCA, a Magic Carpet, ma anche al Maxi 77 Jethou. Da monitorare le performance dei Tp 52 in regata, che con vento leggero possono fare molto bene, senza dimenticare i Ker 46, con le due francesi Tonner de Glen e Daguet e l’italiana Lisa R di Gianni Di Vincenzo. Sulla carta in condizioni di vento leggero potrebbero essere queste le barche favorite, ma molto dipenderà da quanto dureranno le fasi di bonaccia, che saranno frequenti, e quale parte della flotta interesseranno. La durata degli stop sarà decisiva per le classifiche in tempo compensato, le sorprese potrebbero non mancare.

Mauro Giuffrè

