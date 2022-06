Dal nostro inviato Pimperle: “Il Guia affonda!”

1976. A bordo del Guia III di Giorgio Falck, impegnato nel Triangolo Atlantico, c’è il nostro inviato Francesco Longanesi Cattani (24 anni).

“… pare che non attacchino l’uomo. Mi tuffo. Addio Guia!”

Nel mezzo dell’Atlantico ecco cosa ci racconta (Giornale della Vela, maggio 1976): “… Pimperle, sveglia! La balena!… la mia reazione è immediata, salto giù dalla cuccetta… a prua ci sono già 20 cm d’acqua… Jepson è molto eccitato e urla: ‘Assassina, assassina! E’ venuta ad assassinarci!!!’… preparo il canottino sul ponte. Pompe di sentina: pia illusione… ancora acqua, acqua, acqua che entra… gonfia il canottino e lancia un Mayday, mi dice Jerome… tre orche sono ancora a qualche metro dalla prua, immobili.

‘Dannati animaletti’, dice Jerome, ‘non se ne vanno fino alla fine!’… la barca scende sempre più velocemente. ‘Salta, Pimperle… Salta! Perdio!’… mollo la cimetta, un ultimo sguardo a prua. L’acqua è all’altezza del pozzetto di manovra, le orche sono sempre lì; non ho paura di buttarmi, pare che non attacchino l’uomo. Mi tuffo. Addio Guia!”.

Questo ricordo è del nostro amico Pimperle, alias Francesco Longanesi Cattani, che veniva in redazione in Corso Venezia 8 a Milano con i suoi appunti scritti a mano. Era un grande marinaio che si è tramutato in un grande manager della comunicazione. Arrivando ad alzare la Prada Cup con Luna Rossa dopo aver speso parte della sua vita per vincere quella maledetta Coppa.

Ciao Pimperle!

