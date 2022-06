Solaris Cup e CNB Rendez-Vous, che festa! Chi c’era e chi ha vinto

Oltre 70 barche, dai 12 ai 25 metri, provenienti da 15 paesi (dal Cile all’Irlanda, dagli Stati Uniti alla Polonia), 1.000 velisti coinvolti, due giornate di regate a Porto Rotondo in quel mare della Costa Smeralda che tutto il mondo ci invidia. Questa, in breve, è stata la Solaris Cup (nell’ambito dell’ottava edizione dei Solaris Days), cui quest’anno si è aggiunto anche il Rendez-Vous di CNB, il cantiere francese che realizza bluewater yachts recentemente acquisito da Solaris.

Solaris Cup / CNB Rendez-Vous, la festa della vela è servita

Una vera e propria festa della vela: a terra (grazie al ricco programma di attività collaterali in banchina) e in mare, dove gli appassionati del marchio italiano hanno gareggiato in una gentleman’s race, potendo anche ammirare i modelli Solaris prodotti nei 50 anni di storia del cantiere, tutti in perfetto stato di conservazione. Molti gli armatori che hanno affrontato una lunga traversata per giungere a Porto Rotondo ad ulteriore dimostrazione della loro passione.

Solaris Cup 2022, i vincitori

Nelle due prove in mare organizzate dallo Yacht Club Porto Rotondo, caratterizzate da condizioni meteo favorevoli e venti freschi, la classifica Solaris ha assegnato il titolo overall in compensato a Unica, il 42 piedi maltese di Jamie Sammut, vincitore per la quarta volta della Solaris Cup. Al secondo posto Paola 3, il Solaris 50 con al timone Stefano Pozzi, e al terzo Mistral Gagnant, dell’armatore Marco Ferrero, già vincitore della scorsa edizione della Cup.

La classifica CNB Rendez-Vous ha visto trionfare Sona, di Ronan Harris, seguito da Nina, di Milan Marcovic e da Zampa di Jacques le Barazer De Kermouan.

Tutti i premi della Solaris Cup

Preziosi i primi premi consegnati al vincitore overall della Solaris Cup e al vincitore overall della CNB Rendez-Vous, rispettivamente un orologio cronografo IWC Portugieser edizione speciale Solaris ed una sofisticata Weather Station IWC. Il trofeo “IWC Challenge” creato dal famoso gruppo di orologeria svizzero e assegnato alle barche più veloci in assoluto nelle due prove di regata: primo posto per Cefea, seguito da Paola 3 e da Mistral Gagnant.

Premi speciali sono stati dedicati anche all’equipaggio più giovane, quello a bordo del Solaris 44 Mandalay di Bjorn e Tina Ambos, con al timone due ragazzi di 13 e 11 anni, all’equipaggio più fedele, quello di Anka 4 di Thomas Dietrich che ha partecipato a tutte le edizioni della Cup, e infine all’equipaggio più “esigente”, quello di Paola 3, ai quali è stata donata una tessera da membro dello Yacht Club Porto Rotondo per la durata di un anno.

Tutte le classifiche della Solaris Cup / CNB Rendez-Vous 2022

SOLARIS CUP

CLASSIFICA OVERALL: 1. Unica, Solaris 42, Sammut; 2. Paola 3, Solaris 50, Pozzi; 3. Mistral Gagnant, Solaris 50, Ferrero; 4. Barbablu, Solaris 50, Barbaro; 5. Festa, Solaris 40, Albarran; 6. Suisse Nautic One, Solaris 37, Gusset; 7. New Naka One, Solaris 50, Oligeri; 8. Surprise, Solaris 50, Schwarz; 9. Matitù, Solaris 48 One, Manni; 10. Kaiana, Solaris 37, Fuchs; 11. Doug, Solaris 62, Buonvicini; 12. Farewell IV, Solaris 44, Franchella; 13. Snowwhite, Solaris 50; 14. Mandalay, Solaris 44, Ambos; 15. Manorys, Solaris 55, Kessler; 16. An Italian Affair, Solaris 50, Kirschler; 17. Lentiggini Azzurre, Solaris 58, Renner; 18. Sherden, Solaris 44, Nanni; 19. Bellini, Solaris 44, Scherf; 20. Angela, Solaris 55, Corati; 21. Zampa Corta, Solaris 44, Corrias; 22. Gaia, Solaris 47, Sacca; 23. Indigo, Solaris 50, Tate; 24. Escape 3, Solaris 58, Senger; 25. Sapsan, Solaris 47, Ristori; 26. Cefea I, Solaris 72 Classic, Robert/Goeres; 27. Fly on Zero,Solaris 50, Herkommer; 28. One Shot, SOlaris 68 RS, Relic; 29. Orena, Solaris 50, Brierre; 30. Maverick, Solaris 80, De Bernardis; 31. Stamitz, Solaris 50, Tintore; 32. Terrasavia, Solaris 60, Sterkman; 33. Muggi 4, Solaris 47, Ramsperger; 34. Crab, Solaris 44, Bosio/Tonello; 35. Isabella, Solaris 60, Leemhuis; 36. Yasmine, Solaris 44, Genschel; 37. Maria Sofia, Solaris 55, Moraggi; 38. Luciana, Solaris 44, Menden; 39. Venice, Solaris 48 One, Krauss; 40. Pinin, Solaris 50, Inzaghi; 41. Sugar 2, Solaris 55, Mansutti; 42. Solevento, Solaris 50, Dressendoefer; 43. Stay High, Solaris 50, Escobar; 44. Anka 4, Solaris 64, Dietrich; 45. Lianne, Solaris 58, Fernandez Fermoselle; 46. Supergirl, Solaris 50, Glattli; 47. Amici del Mare, Solaris 64, Amerhauser; 48. Mabelle, Solaris 47, Magrini; 49. Cassiopeia, Solaris 60, Andreis; 50. Aigua, Solaris 64, Salvat; 51. Sienda, Solaris 48, Cramm.

CNB RENDEZ-VOUS

CLASSIFICA OVERALL: 1. Sona, Bordeaux 60, Harris; 2. Nina, Bordeaux 60, Marcovic; 3. Zampa, CNB 76, Le Baraxer de Kermouan; 4. Neyina, CNB 76, Salabi Derouillon; 5. Bele, CNB 76, Mariani; 7. Julesa, CNB 60, Winter; 8. Aloha, CNB 77, Piguet; 9. Criollos, Bordeaux 60, Rupert; 10. Aida II, CNB 66, Kramis.