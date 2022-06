Marina Sant’Andrea, per vivere appieno e sicuri l’Alto Adriatico

Dove ormeggiare la barca quest’estate? Vi aiutiamo noi. Abbiamo selezionato per voi 15 dei migliori marina in Mediterraneo del 2022 che sono perfetti come base di partenza per le vostre vacanze o come tappa in crociera. Sono porti all’avanguardia dal punto di vista dei servizi offerti. Ecco dove ormeggiare tra Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica, Puglia, Veneto, Friuli. Ve li presentiamo uno alla volta.

Shipyard & Marina Sant’Andrea

Shipyard & Marina Sant’Andrea è il comodo porto del Nord Adriatico situato nella Laguna di Marano, fra i centri balneari di Grado e Lignano Sabbiadoro. Costruito in posizione privilegiata, facilmente raggiungibile dal mare trovandosi su un canale navigabile con 7 metri di fondale e non lontano dall’autostrada Trieste-Venezia e dall’aeroporto di Trieste, si estende su un’area di 200.000 metri quadrati ed è è certificato ISO 14001. Grazie al fondale di 4 metri è il luogo ideale per custodire e vivere in piena sicurezza la propria barca, al riparo da condizioni meteo sfavorevoli a con la certezza di un assistenza professionale.

Shipyard & Marina Sant’Andrea – Il porto

Tutte le banchine del Marina sono attrezzate con luce, acqua, presa TV, internet wifi e sorveglianza 24h. Tanti i servizi per offrire massimo relax: reception multilingue, auto di cortesia, servizi igienici e docce riservate, personale in banchina per assistenza manovre, raccolta e smaltimento rifiuti in banchina, lavanderia, servizio Taxi, noleggio auto, servizio trasporto in elicottero (grazie alla nuova elisuperficie per l’atterraggio di elicotteri), servizio navetta per spiaggia (Lignano Sabbiadoro), bici elettriche e colonnina ricarica auto elettriche, ridotto impatto ambientale grazie alla presenza di pannelli fotovoltaici.

Shipyard & Marina Sant’Andrea è stata la prima marina in Italia a usare energia da fonti rinnovabili, rintracciabile e certificata al 100%. C’è poi un’area tempo libero per rilassarsi dopo una giornata in mare. Ampi pontili, aree verdi, piscina dotata di vasca wellness, campo giochi e zona lungo l’argine del fiume Corno con gazebo ombreggianti e comodi lettini..

Shipyard & Marina Sant’Andrea – I servizi

Il cantiere con l’area di rimessaggio coperta e scoperta è un altro punto di forza: grazie alla vasca di alaggio (di 8,5 metri), al nuovo travel lift con portata di 220 tonnellate, al nuovo carrello porta imbarcazioni con portata di 110 tonnellate e ai grandi spazi coperti, sono possibili tutti i tipi di intervento, di ordinaria o straordinaria manutenzione, refit, carpenteria idraulica, meccanica, elettronica e impiantistica. È poi centro assistenza autorizzato per l’Adriatico di Nautor’s Swan, Solaris e Sanlorenzo Yachts.

Shipyard & Marina Sant’Andrea – Dov’è

Nella splendida cornice della Laguna di Marano, Shipyard & Marina Sant’Andrea è punto di partenza ideale per tante crociere uniche. Da una parte Venezia, Rimini e Ancona. Dall’altra Grado, Trieste e la Croazia con le isole del Quarnaro e le Incoronate.

Shipyard & Marina Sant’Andrea – Contatti

Telefono: 0431 622162





Sito: www.marinasantandrea.it

N. posti totale: 700



Lunghezza metri max: 30

Pesc. max: 4 metri

