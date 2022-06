Due Grand Soleil 72 is meglio che uan: ecco perché

Stanno arrivando i due nuovi Grand Soleil 72 la versione Performance e LC (Long Cruise). Il primo modello sarà presentato in anteprima a Cannes dal 7 al 12 settembre. Noi vi sveliamo come saranno queste nuovi Grand Soleil di oltre 23 metri fuoritutto per 6,20 di larghezza massima, che lanciano il cantiere premium Made in Italy in una nuova dimensione, quella dei superyacht.

Per capire come stanno nascendo i Grand Soleil 72, nelle due versioni GS 72 Performance GS 72 LC (Long Cruise) ci siamo fatti guidare da un relatore d’eccellenza, il project manager Franco Corazza, che del progetto “superyacht” è il papà assieme al team del cantiere.

Grand Soleil 72 perché una barca in due versioni

“Uno stesso scafo, declinato in due versioni. Una per soddisfare chi vuole un design da vera sportiva (Performance), e l’altra versione che chi ama la navigazione con un Blue Water.” ci racconta per iniziare Franco Corazza, che prosegue: “Ma lo scafo e la costruzione sono identici.

In entrambi le versioni, una barca di altissima qualità costruttiva, con lo scheletro della barca, longheroni e longitudinali, tutti in composito vinilestere a base poliestere con ampio uso di rinforzi in carbonio dove serve veramente per rendere più rigida e solida la struttura, ovvero dove ci sono maggiori sforzi e sollecitazioni.

Gli interni sono realizzati in composito o con legni alleggeriti. Il risultato è una barca solida e leggera, al livello top della produzione mondiale di riferimento. Per fare un esempio definitivo, il peso medio di costruzione è di 100 kg al metro quadrato che porta ad un dislocamento a vuoto della versione Performance di 31.000 kg, ai limiti minimi della categoria. E la versione LC pesa solo 500 kg in più”.

Tutti i segreti e i numeri record del GS 72

Franco Corazza di design navale se ne intende, visto che ha vinto nella sua carriera con le sue barche campionati nazionali, europei e mondiali. Ci tiene a spiegare il concept del Grand Soleil 72.

Ne parla come se fosse una top model che si prepara ad una sfilata di moda: “Una barca con poca superficie bagnata e forme che allungano la lunghezza dinamica, forme a calice strette al galleggiamento e larghe in coperta”. Tradotto: una barca veloce ma anche con tanti volumi.

Ma non è finita la descrizione dei plus del GS 72, prosegue Corazza: “una barca con una sola pala del timone con pescaggio profondo (m. 3,20 m) per un miglior controllo in ogni condizione di vento e sbandamento. Grande attenzione al compromesso tra pescaggio e prestazioni. Il pescaggio standard è di 3,70 metri che nella versione a pescaggio ridotto si riduce a 3,20 e con la opzionale lifting keel (chiglia retrattile) addirittura a 2,70 a 4,40 metri. Per finire c’è anche l’opzione Race con 4,20 metri di pescaggio.

100% italiana con un dream team

Dietro alla nascita del nuovo “superyacht” di 72 piedi di Grand Soleil c’è un dream team tutto italiano. Matteo Polli alle linee d’acqua, Marco Lostuzzi alle strutture, Nauta Design al design e layout della tuga e degli interni. I direttori d’orchestra sono Franco Corazza con Gigi Servidati, chairman del cantiere del Pardo, costruttore dei Grand Soleil. Sono tutti nomi importanti, leader rispettivamente nei loro campi.

Le differenze tra il GS 72 LC e Performance

Abbiamo detto che lo scafo del Grand Soleil 72 è uno solo, uguale per entrambe le versioni. La vera differenza sta nella tuga, il pozzetto e la dinette interna. La versione LC ha una tuga leggermente più pronunciata che permette di avere all’interno un “raised saloon” rialzato con vista diretta sul mare. Il trucco è anche all’interno dove, rispetto alla versione Performance, il piano di calpestio del GS 72 LC è più alto di soli 30 centimetri.

Sempre all’interno, la versione Perfomance si sviluppa tutto su un unico piano, mentre l’LC ha due piccoli gradini che portano alla dinette rialzata.

Il pozzetto della versione LC è più protetto, rialzato di 15 cm, per lunghe navigazioni asciutte e confortevoli. Più aperto quello del Performance.

Sempre in tema di interni, la versione LC può avere un layout del tutto simile a quello del Performance che ha la cucina verso prua oppure si può scegleire con una disposizione più classica con cucina nella zona poppiera.

Come prendere della tradizione dello yachting

Corazza ci tiene a terminare la nostra chiacchierata con un dettaglio importante: ”Il nostro intento è quello di creare con il nuovo Grand Soleil 72 e i successivi 65 e 80 che arriveranno, un processo di attualizzazione della tradizione dello yachting. Recuperiamo il meglio delle soluzioni e del design e le rendiamo contemporanee, senza tempo. Basta vedere quella tuga alta solo 27 centimetri che fa sembrare il profilo come una barca flush deck, recupero del passato, per capire il lavoro cosa abbiamo voluto fare.”.

I dati del Grand Soleil 72 LC e Performance

Lunghezza fuoritutto 23,75 m

Lunghezza al galleggiamento 19,84 m

Lunghezza scafo 22,00 m

Larghezza max 6,20 m

Pescaggio standard 3,70 m

Superficie velica 310 mq

Motore 150 hp

Carburante 1.000 litri

Acqua 1.000 litri

Cabine 4 con 4 bagni

https://www.grandsoleil.net/it/model/gs-72/