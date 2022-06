Rolex Giraglia: ecco come stanno andando le costiere, aspettando la lunga

Sono oltre 160 le barche impegnate nell’edizione 2022 della Rolex Giraglia, che quest’anno, finita l’emergenza pandemica, torna al suo vecchio programma: prologo Sanremo-Saint Tropez, tre giorni di costiere in Costa Azzurra e poi la proverbiale prova offshore.

IL PROLOGO

Il prologo Sanremo Saint Tropez è stato vinto nella classe ORC da Resolute Salmon, lo One Tonner di Andrea Zaoli, davanti al Corsa 915 Farfallina di Davide Noli e all’X-332 X-Wave di Andrea Roccatagliata. In IRC invece vittoria per il J109 Chestress di Leonardo Petti, davanti all’X-35 Firefly di Rob Clark, terzo il J111 Blur di Peter Gustaffson.

LE COSTIERE

Si è svolta nelle acque di Saint Tropez la prima giornata di costiere, in condizioni di vento dagli 8 ai 12 nodi, ma la classifica è ancora parziale dato che mancano ancora due giornate di prove inshore. Tra gli IRC, vittoria di giornata per l’A40 Vito 2 di Gianmarco Magrini nel Gruppo 1 e del JPK 10.10 Raging Bee di Jean Luc Hamon nel secondo gruppo. Tra gli ORC, giornata a vantaggio di due barche storiche con il Frers 50 Matrero che si è imposto nel suo gruppo e il One-Tonner Resolute Salmon di Andrea Zaoli che è in testa alla classifica nel gruppo 2.

Sempre sul campo di regata di Pampelonne, questi i vincitori dei rispettivi raggruppamenti al termine delle due prove di ieri:

IRC 1: Jethou – Sir Peter Ogden (1,1)

IRC 2: Capricorno – Alessandro Del Bono (1,1)

ORC 0: Leaps & Bound 2 – Jean Philippe Blanpain (1,1)

Alla fine della Rolex Giraglia verrà stilata una classifica generale come super combinata tra prologo, regate inshore e lunga, e verranno premiate anche le singole classifiche dei vari blocchi di regate.

CLASSIFICHE COMPLETE ROLEX GIRAGLIA 2022

