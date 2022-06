Barca di 13 metri: ecco la strumentazione ideale secondo Garmin

Quali strumenti deve avere a bordo una barca a vela sino a 13 metri? Basta andare alla Milano Yachting Week– The digital boat show per sapere esattamente cosa serve. I consigli te li da il leader nel campo dell’elettronica nautica Garmin Marine che nel suo padiglione riservato espone il meglio della sua produzione, ma soprattutto ti spiega cosa serve e perché va installato.

La soluzione ideale per la strumentazione di bordo

Non importa se hai una barca da crociera, una barca per lunghe navigazioni, da regata o da crociera/regata, Garmin ha creato un sistema ideale per tutte le esigenze dell’appassionato che possiede una barca a vela sino a 13 metri. Ecco quali sono gli elementi del sistema di prodotti integrato, creato da Garmin, che ti conviene visitare subito QUI per rendere la tua barca migliore e goderla al meglio, rendendo tutto più facile. E migliorando le prestazioni a vela.

Quale strumentazione su una barca a vela di 13 metri?

Ecco una sintesi della strumentazione consigliata da Garmin che serve per una barca da regata o da crociera/regata sino a 13 metri:

Stazione del vento con installazione plug – and – play che elimina la necessità di impostazioni e configurazioni con tre schermi, dove visualizzare tutti i dati del vento, profondità, temperatura.

La navigazione con il nuovo chartplotter GPSMAP 8410 da 10 pollici che si integra perfettamente con una molteplicità di strumenti di bordo grazie alla connettività Wi-Fi. In più, la tastiera a comando remoto con joystick.

La sicurezza con il nuovo VHF 315i con sistema modulare pensato per imbarcazioni dove è possibile disporre di una stazione con più postazioni di comunicazione, completamente impermeabile.

Il controllo della navigazione con un l'AIS 800, un ricetrasmettitore che permette di avere una migliore conoscenza di cosa c'è intorno a noi quando navighiamo.

Manovra facile con la telecamera GC 200 A cosa serve? Ad esempio a manovrare in un porto affollato oppure per fornire immagini nitide in casi di scarsa luminosità.

Gli optional utili in crociera

Ecco una sintesi di quello che serve per tranquillità e sicurezza in più, o in alternativa, su una barca sino a 13 metri da crociera secondo Garmin:

La domotica per avere la totale gestione e controllo/allarmi di bordo come luci, acqua, gasolio, pompa di sentina.

La navigazione con l'autopilota Reactor 40 e al trasduttore che si adatta anche agli angoli di sbandamento sino 24 gradi senza carenatura.

Manovrare in porto diventa facile con GC 200 con tre telecamere impermeabili che funzionano anche in notturna.

Il controllo della situazione con un'antenna che garantisce la massima precisione nella scansione dell'ambiente circostante e nel rilevamento dei bersagli in qualunque condizione meteo fino a 36 miglia nautiche.

