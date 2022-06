Le più belle foto di una durissima edizione della 500 di Caorle

La 500 è la regata regina dell’offshore in Adriatico, nonché una delle più dure che si corrano in Italia, sul percorso Caorlse, Sansego, Tremiti, Caorle. Un percorso lungo e complesso strategicamente, che quest’anno ha avuto anche il vento forte di Bora a metterci del suo, soprattutto nelle battute iniziali. E come ogni lunga difficile che si rispetti, dopo il vento forte è arrivata anche la bonaccia a metterci del suo per rendere la vita complicata agli equipaggi.

I VINCITORI DELLA 500 2022

Nella categoria principe di questa regata, la X2, in ORC c’è stata la vittoria Overall di Sayonara II, Millenium 40 della coppia Stefano Longhi e Francesco Manzin, che si protano a casa anche il Trofeo Challenge delle Vittorie destinato al Line Honour X2 categoria monoscafi e il Trofeo Bronca destinato al miglior risultato della coppia più giovane.

Secondo posto per una coppia veterana di questa regata, Colombre, il nuovo JPK 10.80 di Massimo Juris che regatava in coppia con Pietro Luciani. Terzo posto per l’imbarcazione più piccola in corsa, Mr. Hyde, proto di 27 piedi della coppia Marco Rusticali e Riccardo Rossi.

Il Solaris 36 Columbia di Blu Sailing Team si aggiudica invece la vittoria Overall della categoria XTutti. LE CLASSIFICHE COMPLETE

LA 500 NELLE FOTO DI ANDREA CARLONI

