La capitale dei catamarani è in Italia. Ecco chi è il re dei Lagoon

Chi avrebbe mai pensato che l’Italia sarebbe diventata la capitale europea dei catamarani pochi anni fa. Barca da francesi dicevano alcuni, ma poi dove li ormeggiano nei nostri porti rincaravano la dose altri malinformati.

Invece è in Italia è per il terzo anno consecutivo il primo venditore di catamarani d’Europa. NSS Yachting di Simone Morelli ha vinto ancora una volta il premio messo in palio dal maggior produttore mondiale di catamarani, il cantiere francese Lagoon con modelli da 12 a 24 metri.

Chi è il vincitore del premio Lagoon

Morelli è a capo del gruppo NSS che oltre a Lagoon è anche dealer di Beneteau e ha una delle flotte di barche a noleggio più grandi del Mediterraneo con NSS Charter con 120 barche in Sardegna, Toscana, Costiera Amalfitana, Sicilia/Eolie, isole Baleari e ai caraibi a Grenada. NSS possiede anche un porto turistico in Sardegna il più ecologico che ci possa essere, Cala dei Sardi in Costa Smeralda nel golfo di Porto Rotondo, a ridosso dell’Arcipelago della Maddalena e del sud della Corsica. Per finire da poco è anche nato un circolo, lo Yacht Club Cala dei Sardi.

Ecco perché il mercato dei catamarani cresce

Sullo stato di salute del mercato dei catamarani Morelli la sa lunga e ci ha fatto questa analisi che fotografa la situazione: “«Il mercato dei catamarani da crociera è in continua espansione. In questi ultimi anni è la barca più richiesta dai turisti del charter nautico per le sue doti di comodità ma non solo. Anche molti armatori lo preferiscono come barca privata al posto del più tradizionale monoscafo. Il catamarano, infatti, affronta la navigazione in modo rilassante e sicuro e, oltre le indiscusse doti di stabilità, offre prestazioni eccezionali con consumi ridotti».

A fine luglio in Sardegna per vedere il Lagoon 51

L’ultimo nato del cantiere Lagoon, il 51, sarà presentato da Simone Morelli e dal suo staff dal 29 luglio all’1 agosto nell’ambito del Summer Tour europeo proprio a Cala dei Sardi. Sarà una grande festa, conviene esserci se ti piacciono i catamarani.

Se vuoi vedere in anteprima il Lagoon 51, clicca qui

ABBONATI E SOSTIENICI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo un bel regalo

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!