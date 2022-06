Sailproof SP08, abbiamo testato il supertablet per chi va in barca

Sailproof SP08 è un tablet progettato specificatamente per i velisti. Lo abbiamo provato portandolo a bordo e mettendo alla prova le caratteristiche di impermeabilità, robustezza e connettività

SailProof SP08, il nostro test

Sailproof SP08 è un supertablet Andoid 10, perfetto per i velisti. E’ impermeabile IP67, è robustissimo grazie a una corazza antiurto e ha uno schermo idrofobico con tecnologia antiriflesso opaca (Gorilla Glass di terza generazione) che ne permette l’uso con i guanti, anche da bagnato, leggibile anche sotto il sole pieno.

Ha tutto quello che serve a un velista, una batteria al litio con una ottima capacità di 9800mAh, bussola magnetica di precisione e chip GPS con GLONASS GALILEO, un processore 8core, capace di reggere bene più app di navigazione in esecuzione contemporaneamente, Wifi 2.4 e 5.8Ghz , Bluetooth 4.0, SIM 4G, slot microSD.

Ha una connettività straordinaria, effettivamente mai vista su un tablet convenzionale. Protette da robuste gomme stagne con o-ring sulla corazza, ci sono: due porte USB, una USB-C usabile anche per la carica, e una classica USB-A a cui posso collegare un HDD esterno per i dati.

C’è poi un ingresso 5V coassiale per l’alimentatore in dotazione compatibile con Europa, USA, UK e Austrialia. SP08 può esser dunque tenuto in carica, mantenendo libere entrambe le porte USB! C’è l’uscita video HDMI dedicata per collegare direttamente TV e proiettore, ciò mi ha permesso di fare le presentazioni per il briefing meteo e una presentazione post regata al club senza usare il PC portatile. Jack audio da 3.5mm e sul retro, ci sono persino le viti per per il montaggio su supporto a muro. La fotocamera posteriore da 13MP e quella anteriore da 5Mp, la torcia, l’altoparlante, il microfono, i sensori di luminosità, sono montati in modo solido sulla corazza esterna.

Sailproof SP08, come va a bordo:

La prova a bordo conferma le caratteristiche di robustezza e connettività del Sailproof SP08 in barca. Dopo aver caricato la batteria e installato tutte le app di cui avevo bisogno, ho volutamente lasciato il tablet in standby nella cabina di prua senza fissarlo, per farlo “sbatacchiare” in un weekend di intense virate con un po’ di onda…

Al lunedì l’ho ripreso in mano e constatato il perfetto funzionamento e la carica della batteria al 95%. Ho fatto tutto quello che non farei mai a un tablet classico: l’ho annaffiato ripetutamente con litri di acqua dolce e salata, l’ho portato con me sul tender e lasciato al sole in spiaggia, ho tenuto acceso GPS, Wifi, Bluetooth, schermo alla luminosità massima per tutto il giorno.

Il touch è effettivamente idrofobico e usabile da bagnato, basta inclinarlo di pochi gradi per far scivolare via tutte le goccioline d’acqua, il feeling è a differenza degli schermi classici in vetro liscio, di una minima ruvidità che lo rende veramente facile da usare anche con le dita bagnate o i guanti.

Ho provato a usarlo come schermo secondario del plotter principale, ho provato le app di navigazione da dentro la cabina e il GPS è veloce e sensibile, ho collegato via bluetooth il profondimentro e provato l’audio, fatto qualche foto e registrato un video, e inserito la Sim4G per usarlo come hotspot Wifi. Dopo una giornata di utilizzo avevo ancora il 55% di batteria, è bastato passarlo sotto al rubinetto per lavare via le tracce di salsedine. Lo schermo è ben visibile anche sotto il sole, ma, unico appunto, qualche candela in più di luminosità sarebbe utile quando si utilizza il tablet per fare fotografie in pieno giorno.

SailProof SP08, caratteristiche tecniche

Sistema operativo: Android 10

Impermeabilità: IP67 certified

Antiurto: resistente a cadute da 1.2 m.

Schermo: 8pollici 1000 cd/m2 (1000 nits) – Gorilla Glass 3rd con superficie Anti-riflesso idrofobica

CPU: MTK octacore 64 bits MT-6771, 2.0 Ghz 4GB RAM + 64GB ROM

Camera: dietro 13Mpx autofocus, frontale 5Mpx.

Batteria: Li-ion 9800 mah WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) 2.4 + 5.8Ghz

Bluetooth 4.0 (BLE) GNSS: GPS + GLONASS + Galileo.

MicroSD (128 GB maximum)

SIMcard: USB-C (OTG+charge), USB-A, Mini HDMI, DC jack

Headphone: 3.5mm jack

Dimensioni: 227×142.5×22.9 mm

Peso: 750 g

Alimentatore ausiliario 5V 3A US / EU / UK / Australian, cavo adattatore USB-A to USB-c , cavo USB-A to DC jack charging cable, fibbia supporto.

Il prezzo del tablet, che trovate QUI, è di 749 euro.

Luigi Gallerani

