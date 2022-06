Alinghi svela il suo team: Botin al progetto e tanti giovani velisti svizzeri

La suspence è finita, Alinghi Red Bull Racing ha svelato l’equipaggio con il quale prenderà parte alla Coppa America 2024 di Barcellona, anche se ancora non sono noti i ruoli precisi è stata resta nota la lista dei velisti e anche molti nomi di tecnici e progettisti.

BOTIN E TANTI GIOVANI

Partiamo da alcuni ruoli precisi nel design team, ovvero lo spagnolo Marcelono Botin come Principal Designer e l’uruguaiano Adolfo Carrau come Design Coordinator. Al disegno delle vele ci sarà invece il francese Gautier Sergent, che avevamo intervistato durante il Vendée Globe.

Passando al fronte dei velisti, ne sono stati selezionati 14, tutti elvetici, divisi tra ruoli di conduzione e “power group”; ovvero i grinders. Spicca il dato sull’età, il più vecchio è Yves Detrey che ha 43 anni, il più giovane è Nicolas Rolaz, 22 anni, che nel 2014 era stato Campione del Mondo Optimist. La media complessiva d’età dell’equipaggio fa 30 anni, ponendolo probabilmente come uno dei più giovani della prossima America’s Cup.

L’EQUIPAGGIO COMPLETO

Questa la crew list completa: Maxime Bachelin (driving), Matias Bühler (driving), Arthur Cevey (power), Nicolas Charbonnier (driving), Lucien Cujean (driving), Barnabé Delarze (power), Yves Detrey (driving), Augustin Maillefer (power), Bryan Mettraux (driving), Arnaud Psarofaghis(driving), Nicolas Rolaz (power), Théry Schir (power), Nils Theuninck (power), Florian Trüb (power). Non ci sono nomi di super star della vela, uno dei nomi più accreditati al timone potrebbe essere quello di Arnaud Psarofaghis, uomo di lungo corso dentro Alinghi, specialista dei Moth. La selezione dei velisti è stata coordinata da Nils Frei, che ha condotto il reclutamento insieme a Pierre-Yves Jorand, condirettore generale responsabile delle operazioni sportive.

