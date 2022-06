Venezia Certosa Marina, il porto per vivere Venezia e la Laguna

Dove ormeggiare la barca quest’estate? Vi aiutiamo noi. Abbiamo selezionato per voi 15 dei migliori marina in Mediterraneo del 2022 che sono perfetti come base di partenza per le vostre vacanze o come tappa in crociera. Sono porti all’avanguardia dal punto di vista dei servizi offerti. Ecco dove ormeggiare tra Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica, Puglia, Veneto, Friuli. Ve li presentiamo uno alla volta.

Venezia Certosa Marina

Il Venezia Certosa Marina è il porto ideale per vivere Venezia con la propria barca, ma non solo. Il Marina è da sempre ideale per visitare il Salone Nautico di Venezia, che si è svolto dal 28 maggio al 5 giugno 2022. L’evento, giunto alla terza edizione, è in continua crescita ed è l’unico ad essere visitabile con la propria barca.

Da visitare anche il complesso monumentale dell’Arsenale dove si svolge la Biennale d’Arte Contemporanea intitolata “Il Latte dei Sogni” (23 aprile-27 novembre 2022). Il Marina insiste sull’isola della Certosa, polmone verde della laguna di Venezia, dove ha sede il Padiglione della Namibia che partecipa per la prima volta alla Biennale Arte 2022 con una mostra fotografica ed una serie di installazioni di land art distribuite nel parco.

Venezia Certosa Marina – Il porto

Il Venezia Certosa Marina è attrezzato per l’ormeggio di natanti, imbarcazioni o navi da diporto fino a 70 metri di lunghezza e 8 metri di pescaggio. Gli ormeggi, allestiti su pontili galleggianti attrezzati di ogni servizio, sono naturalmente ridossati dai venti dominanti e dai fenomeni di marea. Il porto è dotato di servizi tecnici specializzati per l’alaggio e la manutenzione di ogni unità, attrezzatura di coperta, motori ed impianti di bordo dell’officina Benussi Marine. Ormeggiatori qualificati forniscono assistenza 24h/24, 7 giorni su 7.

Venezia Certosa Marina – I servizi

Dotato dei requisiti per la classificazione di “Marina Resort”, il Marina fornisce servizi complementari all’ormeggio: alloggi confortevoli immersi nel verde ed affacciati alla laguna, una diversificata ed eccellente ristorazione firmata Alajmo, servizi di noleggio e locazione di imbarcazioni tipiche dotate di motore elettrico ed escursioni in kayak per suggestive esperienze nella laguna veneziana.

Il Venezia Certosa Marina è certificato dal RINA: ISO 9001, ISO SA8000, ISO 14001, ISO 45001 ed insignito del 4° livello Marina Excellence per la qualità dei servizi portuali. Per l’impegno della gestione nel contenere l’impatto ambientale delle attività è stato inoltre riconosciuto il conferimento della Bandiera Blu FEE per il quarto anno consecutivo.

Venezia Certosa Marina – Dov’è

Il Venezia Certosa Marina è situato all’ingresso della laguna di Venezia, tra la bocca di porto di Lido ed il centro della città a poche centinaia di metri dall’Arsenale, sede del Salone Nautico e della Biennale: è servito dal servizio pubblico e da un servizio navetta a disposizione degli ospiti.

Venezia Certosa Marina – Contatti

Telefono: 041 5208588





Sito: www.veneziacertosamarina.it

N. posti totale: 400



Lunghezza metri max: 70

Pesc. max: 3,5-7 metri

