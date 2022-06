Guarda e condividi tutte le foto della TAG Heuer VELA Cup di Brindisi!

Vi abbiamo raccontato qui come la TAG Heuer VELA Cup di Brindisi (per la prima volta il circuito di veleggiate più affollato di Italia ha fatto tappa nel capoluogo pugliese) sia stata una vera festa della vela. Adesso però è il momento di riviverla per immagini.

Tutte le foto della TAG Heuer VELA Cup di Brindisi

Al link che segue trovate tutte le foto della VELA Cup di Brindisi, suddivise in tre macro categorie: la veleggiata in mare, la premiazione, a terra. Buona visione! Sentitevi liberi di scaricare le immagini e condividerle!

GUARDA TUTTE LE FOTO DELLA VELA CUP DI BRINDISI

Appuntamento a Venezia il 23/24 luglio

Adesso non ci resta che darvi appuntamento alla prossima tappa della TAG Heuer VELA Cup, in programma il 23/24 luglio in assieme alla Round The Lido Race della Compagnia della Vela di Venezia!

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELACUP DI VENEZIA

