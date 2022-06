Rischiava di essere un gran casino, ma ci hanno messo una pezza. Vi avevamo spiegato che la patente nautica cambia ed entra in vigore il nuovo quiz della patente nautica con problemi di carteggio aggiornati. Questo perché sono state approvate le nuove domande e i nuovi problemi di carteggio (tra cui un nuova tabella delle devizioni).

Nuova patente nautica, i quiz erano sbagliati!

A causa di alcuni errori, l’elenco nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti nautiche è stato aggiornato (in data 31 maggio 2022).

Domande e risposte sbagliate, figure mancanti, ecc…

Per fortuna, diciamo noi. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi e appunti da parte dei nostri lettori che lamentavano errori grossolani nei quiz per la patente nautica. Un bel problema che avrebbe rischiato di inficiare l’esito di molti esami e causare lo slittamento di varie sessioni.

In alcuni casi mancavano le figure, in altri domande e risposte erano proprio errate. C’erano stati lettori – bravissimi! – che si erano messi a fare le pulci ai test. Questa una mail ricevuta pochi giorni prima del 31:

“N. 40 risposta errata

511 risposte errate (grippiale)

517 risposta errata

534 domanda errata (ara)

654 manca il segnale rappresentato in figura

688 il disegno relativo e sul n. 687

699 risposta errata (12 metri)

752 manca la figura del segnale

759 le boe cardinali poste erroneamente sul quiz 758

831 manca la boa luminosa

1095 manca la scritta nord bussola

1293,1294,1338 non si leggono le ultime parole

1415 uguale alla 1414

1425 manca la risposta”.

Dove scaricare i quiz aggiornati e le soluzioni

I nuovi quiz patente nautica con le relative soluzioni, i problemi di carteggio, gli estratti della carta nautica D e la tabella delle deviazioni, sono stati pubblicati sul sito del MIMS in pdf e puoi scaricarli tutti:

DOMANDE QUIZ PATENTI NAUTICHE DD 131 DEL 31 MAGGIO 2022

Dopo l’approvazione dei nuovi quiz per la patente nautica e i problemi di carteggio aggiornati sono scattati i tre mesi perché possano entrare in vigore. È il tempo tecnico standard che deve passare dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12/02/2022 del Decreto Dirigenziale contenente i Quiz (numero 10 del 25/01/2022). Saranno dunque tre mesi per studiare le nuove domande.

