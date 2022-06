Sali a bordo del nuovo Solaris 50 (e non solo) a Porto Lotti

Volete salire a bordo del nuovissimo Solaris 50, di cui vi abbiamo parlato QUI?

La gamma Solaris in mostra all’MCYACHT Private Boat Show

A Porto Lotti, nel Golfo della Spezia, dal 18 al 19 giugno, si svolgerà l’ MCYACHT Private Boat Show. Durante l’evento, organizzato da MCYACHT (che ha l’esclusiva di vendita di tutta la gamma Solaris in produzione per la zona di La Spezia, oltre che un vero e proprio punto di assistenza tecnica certificato, a disposizione di tutti i clienti Solaris) in partnership con Solaris Yachts, clienti e appassionati potranno salire a bordo delle più belle barche della flotta Solaris, a partire dal nuovissimo Performance Cruiser Solaris 50.

In esposizione ci sarà tutta l’eleganza degli yacht Solaris che potranno essere visitati da clienti e appassionati, previa prenotazione, durante i due giorni di manifestazione.

A fare bella mostra di sé vi sarà, in primis, il nuovissimo Solaris 50 “Naka One”, venduto da MCYACHT. Varato recentemente nel porto di Monfalcone, in anteprima mondiale, questo modello è il successore del fortunato Solaris 50, premiato con l’European Yacht of the Year 2016.

Il nuovo Solaris 50 – prima unità di 20 già vendute e attualmente in costruzione – sintetizza il meglio che si possa trovare a bordo di un Performance Cruiser di 15 metri. Le linee d’acqua di Solaris 50 rappresentano l’ultima soglia evolutiva dei progetti di Javier Soto Acebal, progettista di tutti i Solaris attualmente in gamma, che ha saputo conferire un ulteriore equilibrio di carena, incredibili prestazioni, mantenendo sempre un morbido passaggio sull’onda. Con una lunghezza di 15,50 metri per 4,78 di larghezza, l’imbarcazione presenta maggiore spazio a poppa, doppio timone ed un pratico tender garage con ingresso longitudinale. Gli interni presentano un layout a 3 cabine e 2 bagni, le finiture per dinette e per la cabina armatoriale sono firmate Poltrona Frau.

Non solo Solaris 50

Accanto alla nuova arrivata saranno presenti: Solaris 40 e Solaris 60, anch’esse unità di recentissima produzione e presentazione al mercato.

“E’ da molto tempo che Solaris collabora con MCYACHT ed è da altrettanto tempo che speravamo di finalizzare e formalizzare un legame con una società con una reputazione così alta e consolidata negli anni, presente in un’area geografica strategica come La Spezia, diventata fulcro del mercato dello Yachting nazionale”, afferma Vincenzo De Maria, direttore commerciale del cantiere Solaris.

Come prenotarvi al Private Boat Shoe di Porto Lotti

MCYACHT e Solaris Yachts vi aspettano il 18 e 19 giugno dalle 10 alle 18 a Porto Lotti. Per partecipare e per maggiori informazioni, clicca qui: https://www.mcyacht.it/private-boat-show-solaris/