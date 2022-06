Svergolare le vele: quando, come e perché si regolano così

Svergolare le vele è un’espressione che spesso si legge o si sente dire in barca, ma cosa significa esattamente e quando e come le vele vanno svergolate?

Partiamo dalla definizione: una vela è svergolata o twistata quando la sua parte alta in balumina è più aperta rispetto alla sua porzione inferiore. In pratica la testa della vela ha la balumina meno tesa rispetto alla parte bassa, questo crea l’effetto twist/elicoidale.

Quando e come svergolare le vele

Normalmente le vele vanno twistate di bolina con poco vento, per cercare di tenere la testa più aperta e la vela più potente. Per il fiocco si portano i carrelli un po più avanti del solito, si cazza verso l’interno il barber se presente, e si tiene la scotta leggermente più lascata per fare respirare la parte alta. Avremo la parte bassa della balumina tesa e piuttosto interna al punto di scotta, con la testa del fiocco aperta. Operazione simile con il genoa: carrello avanti e scotta con un po meno tensione del dovuto. La randa si svergola invece portanto il carrello quasi al massimo sopravvento, lascando un po di scotta e tenendo il vang quasi scarico. Visivamente vedremo la parte bassa della balumina che sarà in linea o leggermente sopravvento alla mezzeria della barca o al paterazzo, e la testa della vela invece più aperta sottovento.

Un effetto simile sul fiocco lo si ricerca anche con vento molto forte, ma la regolazione è diversa. In questo caso non avremo il carrello avanti ma piuttosto indietro, e sarà questo a fare aprire la testa della vela perché la scotta invece sarà cazzata al massimo del trim e il barber sarà appena appuntato o scarico. Complessivamente la vela sarà svergolata ma molto più magra rispetto alla situazione di vento leggero. Operazione analoga si effettua col genoa.

Mauro Giuffrè

ABBONATI E SOSTIENICI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo un bel regalo

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!

Email*

Una volta cliccato sul tasto qui sotto controlla la tua casella mail Privacy* Accetto la Privacy Policy

ISCRIVIMI

;