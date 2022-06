Pulire la barca senza inquinare: con le nanoparticelle d’argento puoi!

Pulire la barca, all’interno e all’esterno, utilizzando solamente panni inumiditi e acqua. È possibile farlo sfruttando le proprietà delle nanoparticelle d’argento, che hanno una alta capacità batteriostatica. La tecnologia utilizzata si chiama Nano Silver e permette di evitare l’uso di prodotti chimici e la loro dispersione nell’ambiente.

Il kit per barca & auto

Questo set ecologico per pulire l’auto e la barca comprende prodotti di alta qualità per lavare in maniera completa, comprate i panni una volta e non ci pensate più. I panni sono perfetti per pulire le superfici, anche quelle grasse, senza saponi, sgrassanti o detersivi e senza lasciare segni o strisce. Il kit è acquistabile su Boatique.it e comprende:

Guanto-panno Bianco

Guanto-panno Nova

Guanto-panno Rosa

Panno Sunbeam

Per utilizzare questi prodotti è sufficiente inumidirli e strizzarli, una volta sporchi è sufficiente sciacquarli per riprendere ad utilizzarli. Non servono saponi!

Sapone con ioni d’argento

All’interno di questo kit, oltre a due panni per la pulizia, troviamo il sapone naturale agli ioni d’argento. Questo sapone contiene sostanze detergenti delicate e può essere utilizzato anche per l’igiene personale. È un sapone delicato che lascia morbida e pulita la pelle, combinando l’effetto pulente con quello antibatterico. Il kit è acquistabile su Boatique.it e comprende: