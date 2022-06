Wooow FlyingNikka! Le regate d’altura non saranno mai più come prima

La vela d’altura del futuro è andata in scena a Punta Ala il 4 giugno. L’occasione è stata il varo di FlyingNikka, il nuovo 60 piedi volante con i foil, applaudito da una folla di curiosi, appassionati e addetti ai lavori.

Certo, vedere una barca come FlyingNikka (qui scoprite com’è) che assomiglia molto più a un monoscafo volante della Coppa America che a un monoscafo tradizionale, fa un certo effetto. Ti viene da dire: Wooow! Ma anche viene da pensare, come farà a navigare in alto mare con mare formato.

FlyingNikka, un Coppa America con il bulbo

A prima vista sembra un AC 75 nome in codice delle barche dell’ultima e della prossima Coppa America in miniatura. FlyingNikka sembra solo lungo solo qualche metro in meno, 18 metri invece di 23 metri circa.

Video – Wooow FlyingNikka!

Poi, se la guardi meglio e senti il racconto del capo progetto Mark Mills capisci che è vero, c’è tanto delle barche che hanno corso la Coppa America in Nuova Zelanda nel 2021. Ma c’è anche molto lavoro e una miriade accorgimenti assolutamente originali che le consentiranno di navigare in alto mare, senza rompersi ne affondare, anche per giorni interi invece che lungo costa per poche ore.

La differenza più evidente è che ha una pinna di deriva e un bulbo tradizionali. Cosa che non hanno gli AC 75. Ma, come ha precisato l’armatore Roberto Lacorte, serve solo quando c’è pochissimo vento e la barca deve navigare in dislocante, ovvero con lo scafo immerso in acqua senza scuffiare.

FlyingNikka, in full foiling con 6 nodi d’aria

Le prime uscite test prima del varo ufficiale sono state confortanti. FlyingNikka ha dimostrato di alzarsi dall’acqua e navigare volando in full foiling grazie agli arms (appendici mobili laterali) con foil a T con appena 6 nodi di vento.

Gli obiettivi di FlyingNikka ce li ha chiariti il team mangaer Alessio Razeto: “Vogliamo provare a fare il record nelle principali regate offshore del mondo. Quest’anno parteciperemo alla Giraglia Rolex Cup (a metà giugno). A seguire saremo a settembre alla Maxi Rolex a Porto Cervo e a ottobre a Les Voiles di Saint Tropez”.

Razeto ha anche precisato che l’obiettivo di FlyingNikka non è quello di vincere le regate d’altura in tempo compensato, ma di arrivare prima al traguardo, possibilmente infrangendo i record precedentemente stabiliti.

I concorrenti di FlyingNikka (per ora)

Chi saranno i concorrenti di questa barca volante capace di oltrepassare i 40 nodi di velocità? Per ora i grandi maxi come Arca SGR che ha appena vinto la 151 miglia in tempo reale. Oppure superbarche tradizionali come Rambler, Wild Oats eccetera. Una cosa è certa. Si apre un nuovo scenario nel mondo delle regate d’altura con l’arrivo di FlyingNikka, quello delle barche monoscafo con i foil. Forse per i “vecchi” monoscafi maxi sta arrivando il momento di andare in pensione.

Le polemiche contro FlyingNikka alle regate d’altura

In banchina a Punta Ala gli addetti ai lavori, mentre ammiravano le linee estreme di questo bolide, dicevano: “Come può una barca così, che può volare a oltre 40 nodi con poco più di 10 nodi d’aria, partecipare a regate dove tutte le altre sono barche normali, monoscafi che al massimo hanno una chiglia basculante?”.

E incalzavano: “Come si può, stilare una classifica in tempo compensato omogenea?”. Il seguito della discussione in banchina è di un vecchio regatante che ha sentenziato: “Inserire nelle classifiche delle grandi regate d’altura un oggetto volante FlyingNikka è come far partecipare insieme ad una gara automobilistica una Fiat 500 contro una Ferrari. Chi vincerà secondo voi? E ha rincarato la dose: “Mi sembra quando da giovane facevamo le gare di ripresa con le Vespe 50. Vinceva sempre un ragazzo con una Vespa scassata ma velocissima. Sino a quando ci siamo accorti che aveva cambiato il motore con uno della Vespa 90”.

Il dilemma delle regate d’altura

Questo è sempre stato un dilemma delle regate d’altura, far partecipare ad armi pari barche diverse per caratteristiche e dimensioni, stilando una classifica che stabilisce penalizzazioni e abbuoni, rendendo così possibile ad una barca più piccola di battere una più grande. Grazie appunto ai compensi che riequilibrano i valori in gioco.

Quando ci sono differenze troppo marcate, i legislatori hanno creato le classi monotipo o quelle a“box rule”. Nel primo caso i monotipi regatano tra loro con barche tutte uguali. Nel caso della “box rule” il regolamento restrittivo, come quello della Coppa America, rende paragonabili le prestazioni di più barche molto simili tra loro. Sta poi all’estro del progettista rendere una barca più veloce dell’altra. Parliamo di variazioni di prestazioni del 5% tra la barca più veloce e quella più lenta.

FlyingNikka va veloce il doppio di un monoscafo tradizionale di pari lunghezza

Qui, nel caso di FlyingNikka e delle future barche con i foil, le differenze di prestazioni quando la barca si alza sull’acqua rispetto ad un monoscafo di 60 piedi tradizionale sono abissali. Con 10 nodi di vento al lasco un monoscafo da regata tradizionale raggiunge tra i 12 e i 15 nodi di velocità. FlyingNikka, teoricamente lunga uguale ne fa se non il doppio, quasi. Parliamo di 25/30 nodi almeno.

Sempre in banchina gli esperti dicevano che il regolamento ORC (Offshore Racing Council), uno dei due sistemi di compenso in uso in Europa (l’altro e IRC), si è già adeguato andando a stimare le performance di una barca volante.

Grossolanamente diceva un tecnico, sino a 10 nodi vento l’ORC stima che la barca sia dislocante (cioè con lo scafo immerso) mentre quando sale il vento il sistema di compenso predice le sue prestazioni in andatura volante, con lo scafo fuori dall’acqua sostenuta solo dai foil.

Nell’accesa discussione in banchina si è intromesso un altro vecchio regatante. Il suo giudizio è questo: ”In attesa che ci siano altre barche d’altura della generazione volante, FlyingNikka, dovrebbe regatatare in una classifica a parte. Sarà da solo? Poco male, sicuramente vincerà la sua categoria come unico partecipante. In attesa che qualche altro armatore decida di farsi una barca simile”.

L.O.

