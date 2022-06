Ti piace volare facile? Con l’Ufo eccoti servito. Ecco perché

Gli italiani vogliono volare in barca, sempre di più. Non è un caso, infatti, che l’Ufo, il cat volante di tre metri ideato negli USA, abbia un nuovo rivenditore italiano che, tra l’altro, è l’unico in Europa.

Ufo, il mini-cat volante alla portata di tutti

Sea Change di Marcella Motta. Si tratta di una piccola grande barca, adatta a tutti, grandi e piccini.

Facile e leggero

Ci spiega la CEO Motta: “L’Ufo è facile e leggero, adatto anche ai giovanissimi, realizzato dallo statunitense David Clark: è la barca ideale per progredire nel mondo del foil perché è estremamente sicuro anche nella fase di apprendimento. Ma senza rinunciare alla velocità, all’adrenalina e alla performance.

Si arma in pochi minuti e vola in tutte le andature: lo abbiamo testato all’isola d’Elba e con soli 7-8 nodi di vento si è alzato in volo, con una persona di 70 kg a bordo! Il suo peso ridotto (solo 32 Kg, armato 50, ndr), l’albero smontabile in 3 parti che sta nel baule dell’auto e i foil rimovibili e sollevabili, consentono di trasportarlo facilmente vararlo da uno scivolo o dalla spiaggia”.

In volo o dislocante? L’Ufo se la cava bene

L’Ufo ha tanti vantaggi. In primis, appunto, timone e deriva sollevabili che non solo ne facilitano il varo, ma il fatto che possa navigare bene anche in dislocamento lo rendono la barca scuola perfetta. “A differenza di altri foiler più ‘race’ pensati in primis per volare piuttosto che navigare in modalità dislocante, l’Ufo se la cava bene in entrambe le configurazioni.

In volo è stabile grazie al sensore che autoregola l’inclinazione del foil centrale (l’altra appendice, ovviamente, è rappresentata dal timone), quando si appoggia sull’acqua naviga come un catamarano tradizionale. Se vi stancate e volete navigare più easy, potete farlo. E non solo: il suo essere dislocante lo rende facilmente trainabile dal gommone e quindi ideale per le scuole di vela”.

Vetroresina, Carbonio, Alluminio

Veniamo ai materiali di costruzione: lo scafo ultraleggero è in vetroresina, con rinforzi in carbonio. L’albero in tre parti e il boma in stile “wishbone” sono in carbonio, come peraltro i profili dei foil (mentre pala del timone e deriva sono in alluminio).

Un’altra interessante caratteristica è che l’Ufo, proprio come avviene per una delle derive più diffuse al mondo, il Laser, può essere armato con due rande, una normale di 7,8 mq e una “mini” di 6 mq, ideale per i bambini.

Quanto costa l’Ufo

Insomma, finalmente volare è davvero facile e per tutti. E ora la domanda importante: caro Ufo, ma quanto mi costi? Il prezzo di una barca completa, con rigging e vela pronta a volare, è di 8.980 euro + IVA. Ready to fly? Fateci un pensierino!

Ufo, la scheda

Lunghezza 324 cm

Pescaggio foil 115 cm

Peso scafo 32 kg

Larghezza 172 cm

Sup. velica 7.8 m2 / 6 m2

Peso totale 50 kg

