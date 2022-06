Cosa trovi sul numero di giugno del Giornale della Vela

Finalmente! Il numero del Giornale della Vela di giugno 2022 (il numero 520, dal lontano 1975!) è in edicola e in digitale, scaricando la nostra app gratuita (qui se avete iOs, qui per Android)

Cosa trovi sul nuovo numero del Giornale della Vela

Un numero denso di contenuti nelle sue 164 pagine tutte da scoprire, tante, tantissime dedicate alle vacanze in barca.

Dove vai in vacanza? Te lo diciamo noi

Vacanze, vacanze, vacanze. Abbiamo preparato per voi un lungo speciale (di 25 pagine!) dove vi diamo tutti i consigli per una vacanza in barca indimenticabile. Luoghi da sogno tra Sardegna, Toscana, Pontine, Eolie, Croazia. E, soprattutto, la nostra selezione di operatori affidabili presso i quali trovare a vostra barca giusta! Leggete, salpate e… buone vacanze!

Il dubbio dell’estate: rada o porto?

Le crociere estive si avvicinano e va presa una decisione importante per programmare la vostra vacanza: dove dormirete? In porto o in rada? In modo analitico, vi elenchiamo tutti i pro e i contro delle due soluzioni. Poi, la scelta finale dovrà essere la vostra. Dipende molto dal vostro stile di vita in barca…

Regatare in paradiso

Il nostro reportage dalle due grandi classiche caraibiche per eccellenza. Les Voiles de Saint Barth e la Antigua Sailing Week. Le regate a cui ogni marinaio sogna di partecipare almeno una volta nella vita, con barche da urlo, star della vela internazionale, feste continue in mare e a terra. Se un tempo erano manifestazioni “inarrivabili”, oggi, con voli low cost fuori stagione e le tante opportunità offerte dal charter, prendere parte a queste indimenticabili feste della vela è molto più facile.

That’s VELA Cup, Folks!

Come il Golfo del Tigullio ha entusiasmato i 60 equipaggi che hanno preso parte alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari. Chi c’era, chi ha vinto, chi si è divertito. Una festa della vela davvero unica!

La Serata dei Campioni

Vi raccontiamo tutti i vincitori, gli aneddoti, i grandi velisti del passato e del presente che hanno reso unica la serata del Velista dell’Anno TAG Heuer 2022, il premio più prestigioso della vela italiana. Ma non è finita qui. In una lunga intervista a tu per tu con i Velisti dell’Anno 2022 Ruggero Tita, Caterina Banti e Ganga Bruni, vi sveliamo il dietro alle quinte dell’oro olimpico che all’italia era mancato da 21 anni.

Quando la Vespucci ha replicato l’impresa del mito Straulino

Dopo 55 anni il Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi ha ritentato l’impresa impossibile di Tino Straulino, attraversare a vela con la Vespucci il Canale di Taranto. Missione compiuta: leggetevi tutto d’un fiato il racconto di come ci sia riuscito

Le barche del mese

Questo mese vi portiamo a bordo di tre barche molto diverse tra loro: in primis, il nuovo Aura 51, il catamarano di Fountaine Pajot con un flybridge ripensato e soluzioni originali per aumentare il comfort a bordo. Poi, il nuovissimo First 44 di Beneteau attorno al quale c’è grande attesa. Infine, un Made in Italy di grande livello: il nuovo Solaris 50, performance cruiser con spazi XXL.

Mai più soli in emergenza!

Grazie a una tecnologia satellitare sviluppata in Italia dalla Stazione Cospas Sarsat di Bari, i naufraghi che lanciano un mayday ora possono ricevere un segnale di avvenuta ricezione. Una consapevolezza che può fare la differenza tra la vita e la morte.

Mica è finita qui…

Miça è finita qui, sono tantissimi i motivi per salire a bordo del numero di giugno del Giornale della Vela. Vi raccontiamo tutte le ultime novità in fatto di barche foiling, tutte le news dalla Milano Yachting Week (il nostro boat show digitale), gli accessori “must” per rendere la vostra barca al passo coi tempi, le cose indispensabili da portarvi a bordo quest’estate come far su correttamente una cima, il racconto da bordo del trimarano Maserati di Soldini alla Tre Golfi… E molto, molto altro.

Cosa state aspettando? Non vediamo l’ora di darvi il benvenuti a bordo, veliste e velisti!

Eugenio Ruocco

