Vacanze in vista: scegli di dormire in barca come se fosse un B&B

Con la formula del Bed&Boat, declinazione nautica del Bed&Breakfast, puoi dormire all’interno di barche bellissime ormeggiate nei marina di tutta la Penisola (e non solo!). È molto semplice: Letyourboat offre una piattaforma dove si incontrano gli armatori, che mettono a disposizione la propria barca, e i potenziali clienti che intendono sceglierla per dormire.

4 proposte per le prossime vacanze

Su Letyourboat ci sono barche ormeggiate in posti meravigliosi. Ad esempio potete scegliere di fare una vacanza in questi quattro luoghi a bordo di 4 barche bellissime:

Per esplorare Procida, Capitale Europea della Cultura 2022, il marina è la base più suggestiva in cui dormire durante una vacanza. Farlo a bordo di un Jeanneau Sun Odyssey 509 rende tutto ancora più magico!

Se invece siete una famiglia numerosa o un gruppo di amici e state pensando di visitare la Sicilia, a Palermo potete dormire in un bellissimo catamarano! Una barca di 12 metri di lunghezza con 4 bagni che può ospitare fino a 8 persone.

Per un weekend a Genova dormire in barca è il modo migliore per vivere veramente la città. Potete farlo a bordo di un Oceanis 41.1 dotato di tutti i servizi: bagno e doccia provata, WiFi, cucina completa e tanto altro.

Il Monte Argentario è una delle mete toscane più richieste durante l'estate. Siete un gruppo di 6 persone? Potete dormire in una barca di 18 metri all'Argentario e vivere la vostra vacanza, scegliendo come base un bellissimo Beneteau 57.

Un’opportunità di guadagno per gli armatori

Avete una barca e volete metterla a reddito quando non la utilizzate, destagionalizzando il noleggio e non facendo solo charter? Vi basta inserirla all’interno del database di Letyourboat per affittarla e farvi soggiornare gli ospiti che prenotano attraverso il portale. Se sceglierete di affidare la vostra barca ad un Guest Assistant di Letyourboat non dovrete nemmeno preoccuparvi di gestire check-in, check-out e tutti i servizi connessi all’ospite.