L’oceano arriva a Milano dall’8 all 12 giugno. Ci pensa One Ocean Foundation a portarlo con una serie di eventi diffusi strategicamente in location attrattive in tutta la capitale lombarda. L’iniziativa della fondazione One Ocean presieduta da Riccardo Bonadeo si chiama Milano Ocean Week e coinvolge il nuovo ambassador Ambrogio Beccaria, il navigatore oceanico due volte Velista dell’Anno, fresco presentatore dell’edizione 2022 che potete rivedere qui.

Milano Ocean Week, dall’8 al 12 giugno

Milano Ocean Week si svolge in contemporanea con il Salone del Mobile che attrae a Milano decine di migliaia di curiosi che giungono da tutt’Italia e dal mondo per le centinaia di eventi che animano la città. E’ quindi una perfetta occasione per venire a Milano e perdersi nei quartieri della città che si animano di eventi aperti a tutti. Milano Ocean Week ha un programma fitto, eccolo:

I principali appuntamenti milanesi di Milano Ocean Week dall’8 al 12 giugno:

BAM – Biblioteca degli Alberi Milano – Via Gaetano de Castillia 28

8-12 giugno: Mostra Fotografica “Marine Animal Forest” – Scatti inediti provenienti da tutto il mondo per rappresentare il valore, la bellezza, la biodiversità e l’importanza delle foreste sottomarine.

8-12 giugno: Mostra Fotografica “Musica dal mare” – mostra visiva e sonora per raccontare il mare nella sua essenza.

8 giugno: One Ocean’s Tales: dalle 21.00 alle 22.30, testimonianze e cortometraggi dedicati al mare.

10 giugno: Performance Musicale: dalle 21.00 alle 22.30 i musicisti di Onde Sonore creeranno un’esperienza immersiva nel mare, grazie all’interazione di musica, suoni del mare e proiezioni artistiche.

11-12 giugno: Workshop didattici: Laboratori didattici volti a conoscere la bellezza e l’importanza dei nostri Mari: uno scientifico dedicato all’osservazione di microorganismi marini al microscopio, e uno artistico tenuto dalla ceramista Bianca Biamonti durante il quale verranno realizzate specie marine in ceramica.

11-12 giugno: Minitour guidati della mostra fotografica “Marine Animal Forest” – Percorsi didattici di approfondimento per giovani e adulti.

12 giugno: Esibizione della Fanfara della Marina Militare Italiana: dalle 10.30 alle 11.00

12 giugno: Dialoghi per l’ambiente “Blu – L’Ecosistema Azzurro del nostro pianeta”: dalle 11.00 alle 12.00. L’acqua, elemento vitale per l’uomo, in un dialogo aperto con Luisa Cristini, Sandro Carniel e Ambrogio Beccaria

Via del Gesù, Milano – La via del mare

8 giugno ore 18 cerimonia di inaugurazione – Via Gesù, dalla fine del ‘400 cuore del Quadrilatero milanese, si trasforma nella prima via di una città contemporanea ad adottare un arredo urbano originale e promotore della tutela ambientale, realizzato riciclando 2 tonnellate di reti da pesca.

Acquario Civico di Milano – Viale Gadio 2



8-12 giugno: Mostra dedicata all’economia del mare.

8-11-12 giugno: Visite guidate gratuite in Acquario.

Museo Civico di Storia Naturale di Milano – Corso Venezia 55

8-12 giugno: Visite guidate gratuite negli spazi del museo dedicati agli ecosistemi marini.

Centrale dell’Acqua Milano – Piazza Diocleziano, 5

9-11 giugno: Dalle 18.30 alle 19.30 “Ocean Talk” – Incontri con persone fuori dell’ordinario in prima linea per il mare.

Il giornalista Fabio Pozzo intervista l’apneista Chiara Obino, Ambassador di OOF; Sandro Carniel, oceanografo, ricercatore e membro del Comitato scientifico di OOF, Ambrogio Beccaria, velista oceanico; l’incontro di apertura del 10 giugno con il surfista Hugo Vau, detentore del record mondiale per aver surfato in Portogallo “Big Mama” l’onda pi. alta mai registrata, 35 metri.

Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Viale Gorizia 9

8-12 giugno: Mostra Fotografica “Floating Islands” di Manfredi Gioacchini con immagini inedite scattate in Antartide.

11 giugno: Attività a cura del Charity partner Laureus Italia per i giovani.

12 giugno: Evento di Chiusura dalle ore 18.00 – evento istituzionale di chiusura della Milano Ocean Week con esibizione della Fanfara della Marina Militare Italiana.

La lista aggiornata degli eventi è disponibile QUI

