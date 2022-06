Marina di Sant’Elmo, da Alghero alla scoperta della Sardegna

Dove ormeggiare la barca quest’estate? Vi aiutiamo noi. Abbiamo selezionato per voi 15 dei migliori marina in Mediterraneo del 2022 che sono perfetti come base di partenza per le vostre vacanze o come tappa in crociera. Sono porti all’avanguardia dal punto di vista dei servizi offerti. Ecco dove ormeggiare tra Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica, Puglia, Veneto, Friuli. Ve li presentiamo uno alla volta.

Marina di Sant’Elmo

Il Marina di Sant’Elmo è una prestigiosa porta d’ingresso ad Alghero, scrigno di storia e bellezza, e dalla città “catalana” a tutte le splendide coste della Sardegna.

Marina di Sant’Elmo – Il porto

È importante sottolineare che il Marina di Sant’Elmo è una darsena che propone davvero servizi “a 5 stelle”, in un complesso turistico-portuale di alto livello, con uno staff di professionisti efficiente e cortese, sempre pronto a soddisfare le esigenze degli ospiti.

Marina di Sant’Elmo – I servizi

Tra le tante cose che sono a disposizione del diportista che raggiunge il Marina (Vhf canale 9) non mancano servizi di concierge per prenotazioni di ristoranti e strutture ricettive, cambusa con consegna a bordo e catering, rifornimento carburante alla pompa e bunkeraggio con autocisterna, assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Marina di Sant’Elmo – Dov’è

Ormeggiare tra storia e natura. È l’emozione offerta da Marina di Sant’Elmo, base ideale per scoprire le bellezze naturali della Riviera del Corallo che circonda la città di Alghero, strategicamente posizionata nell’angolo nordoccidentale della Sardegna.

Marina di Sant’Elmo – Contatti

Telefono: 0799 80829 – 333 2214342





Sito: www.marinadisantelmo.it

N. posti totale: 100



Lunghezza metri max: 70

Pesc. max: 5 metri

Guarda qui i migliori marina in Mediterraneo 2022