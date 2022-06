Per controllare il dissalatore ti basta l’app sul plotter grazie ad HP Watermakers

La scelta del dissalatore da installare a bordo può essere un passo importante per molti armatori, specie per quelli che non ne hanno mai avuto uno. Oggi i dissalatori sono sempre più piccoli e…sempre più smart, come quelli di Hp Watermakers che si integrano alla perfezione con la strumentazione di bordo.

La serie SC che diventa smart

Tra i dissalatori prodotti dalla lombarda HP Watermakers spicca la serie SC. Questa linea può arrivare a produrre fino a 440 litri di acqua dolce all’ora grazie a quattro membrane osmotiche. L’automazione è il punto forte dei dissalatori a marchio HP, soprattutto se si sceglie la versione Rp Tronic e l’interfaccia Part-Net. Grazie a questi optional avremo la regolazione automatica della pressione e la compatibilità con praticamente tutte le interfacce che utilizzano lo standard NMEA 2000 (Garmin, Raymarine, Navico…). L’applicazione per comandare l’impianto di dissalazione apparirà all’interno degli display multifunzione già installati a bordo, senza bisogno di ulteriori schermi e pulsanti.

L’addolcitore portatile

Se non vi serve un dissalatore a bordo o non avete lo spazio per installarlo potete optare per l’addolcitore Demi5. Si tratta di un sistema plug and play per diminuire la durezza dell’acqua contente calcare, come quella del porto, e utilizzarla, ad esempio, per riempire serbatoi con acqua priva di calcare o per pulire la barca. Pesa appena 15 chilogrammi, può produrre 1000 litri d’acqua addolcita all’ora e per metterlo in funzione basta collegarlo ad una pompa/rubinetto. Non serve corrente o elettricità, basta cambiare il filtro una volta all’anno!

