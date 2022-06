151 Miglia Trofeo Cetilar: partenza show con 263 barche

Tempo di 151 Miglia Trofeo Cetilar, tempo di grande altura in Tirreno per la più classica delle prove offshore che partirà oggi alle 14 da Livorno. Tanti i motivi di interesse, a cominciare dai 263 gli iscritti, oltre 2000 velisti, che popoleranno la regata, le banchine di Livorno, Marina di Pisa e poi Punta Ala. In questi 263 c’è tutta la vela: dai professionisti sulle barche da regata agli equipaggi famigliari che magari affrontano per la prima volta una prova simile. Il percorso sarà come sempre Livorno-Marina di Pisa-Giraglia-Formiche di Grosseto-Punt Ala

Il meteo stando alle previsioni potrebbe portare a una prima fase lenta, nel bordo da Livorno a Marina di Pisa e nel successivo inizio del lato verso la Giraglia. Poi gradualmente entra vento da sudest, che rinforzerà fino a 15-20 nodi verso la Corsica, dove già nel tardo pomeriggio i primi maxi transiteranno dalla Giraglia. Nella notte, quando una parte consistente della flotta starà navigando tra la corsica e l’Elba, il vento dovrebbe rimanere da sudest ma calare gradualmente, senza però mollare del tutto. la giornata del 3 nella prima parte dovrebbe essere di vento leggero, in aumento dalla tarda mattinata. Condizioni che dovrebbero consentire media di percorrenza discretamente veloci un po’ per tutti.

Per quanto riguarda le barche favorite, in tempo reale ovviamente gli occhi sono puntati sul maxi 100 ARCA SGR con skipper Furio Benussi, una delle barche che potrebbero ambire a migliorare il record di Rambler targato 2019, in 13 ore 50 minuti e 58 secondi. Difficile pensare a un attacco in quest’edizione, anche se la regata sembra potere essere mediamente veloce.

Per le vittorie a handicap, se il vento non cala occhio alle barche più piccole, che potrebbero contenere i distacchi dalle più grandi e dire la loro in tempo compensato.

Tracking QUI

