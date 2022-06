Il seno delle Grazie di Porto Venere, nel Golfo della Spezia, si conferma una delle mete preferite per gli armatori di scafi d’epoca, che ogni anno animano “Le Vele d’Epoca nel Golfo”.

Le Vele d’Epoca nel Golfo, chi c’era e chi ha vinto

Domenica 29 maggio 2022 è andata in archivio la quarta edizione, alla quale hanno partecipato diciotto imbarcazioni suddivise in quattro categorie: Yachts d’Epoca, Yachts Classici, Spirit of Tradition e Vele Storiche.

L’evento è stato organizzato dall’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca) con la collaborazione tecnica del Circolo Velico della Spezia, l’ausilio dell’ASD Forza e Coraggio, dell’Associazione Vele Storiche Viareggio, il Cantiere Valdettaro e il sostegno logistico della Porto Venere Servizi Portuali e Turistici.

Le Vele d’Epoca nel Golfo, super Alcyone tra le “Epoca”

Dopo due regate disputate, di lunghezza variabile tra 6 e 13 miglia, con venti fino a 12 nodi, sole e temperature estive, la vittoria tra le ‘Epoca’ è andata a Alcyone, progettata nel 1948 dal famoso cantiere ligure Sangermani e varata quattro anni dopo.

Da questo progetto, uno sloop bermudiano lungo 11,24 metri, sono nati altri scafi quasi gemelli, Fantasia del 1949, Jalea e Gioanna del 1950. Alcyone ha preceduto in classifica l’8 Metri S.I. (Stazza Internazionale) Margaret del 1926 e Gazell, uno Skerry 40 m2 svedese del 1935, lungo oltre 15 metri e con un baglio strettissimo se rapportato alle dimensioni, solo 2,37 metri.

Crivizza trionfa nelle “Classiche”

Primo nella categoria ‘Classiche’ si è classificato Crivizza, un III Classe RORC (Royal Ocean Racing Club), lungo 11,52 metri, progettato nel 1958 dall’inglese Alan H. Buchanan e varato nel 1966 dal cantiere Apollonio di Trieste. Nel 2019 la barca ha compiuto il periplo dell’Italia con Mauro Pelaschier per promuovere il rispetto del mare attraverso la Charta Smeralda della One Ocean Foundation.

Nel 2021 è stata acquistata dall’attuale armatore, il Segretario Generale AIVE Luigi ‘Gigi’ Rolandi, figlio del compianto presidente FIV Carlo Rolandi, che tra una lezione e l’altra di Fisica Sperimentale delle Alte Energie alla Normale di Pisa, dove insegna, partecipa ai raduni di vele d’epoca. Crivizza ha preceduto in classifica il Sangermani Onfale del 1962, vincitrice nel 1963 della Giraglia nella propria categoria, e Grifone del 1963, lo storico 5.50 Metri S.I. della Marina Militare sul quale regatava (e vinceva) l’eroe della vela italiana Agostino Straulino. Alle “Vele d’Epoca nel Golfo” era presente anche un’altra barca della Marina, lo yawl bermudiano Artica II del 1956 al comando del Capitano di Vascello Giuseppe Cannatà, attuale comandante di Marivela nonché vice presidente AIVE.

Spirit of Tradition: vince Gioconda

Tra gli Spirit of Tradition vittoria di Gioconda, un modello di Impala 35, progetto numero 2008 dello statunitense Olin Stephens varato nel 1973 dal Cantiere Navale 71 di Castiglione della Pescaia. Con uno scafo gemello la navigatrice Ida Castiglioni partecipò nel 1976 alla Ostar, la regata transatlantica.

Gioconda, che da oltre un quarto di secolo appartiene allo stesso proprietario, ha prevalso su Freya, uno staysail schooner (goletta a vele di strallo) varato nel 1981 dal cantiere Craglietto di Trieste su progetto di Carlo Sciarrelli. Tra il 1996 e il 2004 questo 18 metri in legno ha compiuto due traversate atlantiche.

Unico rappresentante della categoria Vele Storiche (barche prive di certificato di stazza) era Mabelle, un Sangermani del 1973 che in quello stesso anno partecipò insieme a Sagittarius e Naïf all’Admiral’s Cup.

Da segnalare, infine, che nella giornata di domenica la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare ha onorato con la sua presenza il campo di regata della manifestazione.

Paolo Maccione

Le Vele d’Epoca nel Golfo – Classifiche

Yachts Epoca : 1. Alcyone – 2. Margaret – 3. Gazell – 4. Ilda – 5. Barbara – 6. Greylag

Yachts Classici : 1. Crivizza – 2. Onfale – 3. Grifone – 4. Ojalà II – 5. Dragonera – 6. Artica II – 7. Caligu Terzo Rabbit – 8. Mä Vista – 9. Ella

Spirit of Tradition : 1. Gioconda – 2. Freya

Vele Storiche : Mabelle (unico partecipante)

