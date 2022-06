Il dry marina è l’opzione per vivere la barca tutto l’anno: ecco come!

Dry Marina significa ormeggiare la tua barca a terra ma potendo sfruttare tutti i servizi che avresti tenendola in mare. Grazie al pontile sopraelevato hai tutto ciò che ti serve, compreso collegamenti idrici, elettrici e il WiFI. Al Marina Punta Gabbiani parcheggi sotto alla barca e ci dormi tutto l’anno, non solo quando c’è bel tempo!

Sfrutta la barca come una seconda casa

All’interno della laguna di Marano, una bellissima oasi naturale quasi all’estremo est della Penisola, sorge il Marina Punta Gabbiani. Oltre trecento posti ormeggio in banchina e altri trecento posti nel dry marina, che in questo marina è gestito ottimamente e in maniera innovativa. Il servizio dry marina permette agli armatori di tenere le imbarcazioni da 7 a 18 metri ormeggiate a terra, cioè tirate in secca ma disposte come se fossero in mare grazie ad un pontile sopraelevato. Questo pontile a secco è dotato di tutti i servizi del pontile in acqua: elettricità, connessione WiFi, acqua potabile e aspirazione delle acque nere. Grazie al dry marina potete dormire in barca anche quando non è in mare e viverla tutto l’anno come se fosse un appartamento, senza doverla tenere in acqua ma raggiungendola in auto con la possibilità di parcheggiare ai piedi dello scafo.

Hai i servizi del marina a tua disposizione

Marina Punta Gabbiani offre diverse possibilità ai suoi clienti quando sono a terra: corsi di yoga, acqua gym, miniclub per i bambini, bike sharing elettrico per esplorare le aree e gli spazi verdi, giochi per bambini e attrezzature sportive.

Prenota un posto al Marina Punta Gabbiani

Se sei interessato, contatta Marina Punta Gabbiani, ti basta visitare il suo stand alla Milano Yachting Week. Mandi una mail in poco tempo riempiendo il form direttamente da qui.