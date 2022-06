Vieniti a prendere questa barca da salvare. Te la regalano

Ci vogliono buona volontà, tempo e olio di gomito. Soldi, no. Perché questa barca può essere vostra, gratis, da subito.

Puoi farti la barca gratis

Quando siamo andati a visitare il nuovissimo cantiere San Giorgio Marine, un vero e proprio regno del composito fondato a Genova dall’ex velista olimpico Edoardo Bianchi (che, tra le altre cose, ha seguito la costruzione dell’ultima Luna Rossa), ce lo ha raccontato lui stesso. “Abbiamo in cantiere questa barca da tempo, non me la sento proprio di demolirla perché è un bell’oggetto. Io ne sto sistemando un’altra e, purtroppo, non posso occuparmene. Aspettiamo soltanto che qualcuno abbia voglia di salvarla: la barca è in regalo!“.

Cosa sappiamo della barca in regalo

Le info sulla barca in regalo sono poche: lunghezza: 9 metri e pescaggio 1,7 m, scafo in vtr. Mentiremmo se dicessimo che è pronta a navigare, ma può diventare un vero e proprio gioiellino (tra l’altro, non immatricolato) nelle mani di chi ha voglia di refittarla. Uno dei lavori principali riguarda la sistemazione della coperta, della tuga in legno, la realizzazione del rigging, oltre che la verniciatura dello scafo.

“Possiamo fornire tutti gli altri dettagli a chi è interessato“, queste le parole di Alessandro Saettone, responsabile dell’ufficio tecnico del cantiere.

Per avere informazioni sulla barca, vi basta mandare una mail all’indirizzo info@sangiorgiomarine.com

Guarda le immagini della barca in regalo

