Indossa i foil con la nuova collezione di abbigliamento targata Slam

La nuova Slam targata Enrico Chieffi ha presentato la collezione di capi di abbigliamento per la vela che hanno come denominatore comune un elemento molto preciso: il foil. Le prestazioni delle barche volanti sui foil hanno ispirato la nuova collezione di Slam, che punta ad unire alte qualità tecniche, comfort e soprattutto stile ed eleganza italiani.

Nuovo corso & nuovo logo

La suggestiva location del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, in particolare la sala che ospita l’AC72 protagonista della 34ª America’s Cup con Luna Rossa, ha fatto da cornice all’evento di presentazione della nuova collezione. Un nuovo corso per l’azienda genovese, iniziato nel 2021 con l’acquisizione del brand da parte della holding VAM Investments e proseguito sotto la guida del nuovo amministratore delegato Enrico Chieffi. Oggi si vedono i primi frutti di questo lavoro, che ha portato alla creazione di nuovi capi presentati con il nuovo logo Slam, che come di vede nell’immagine qui sopra riprende le linee del brand che ha fatto la storia dell’abbigliamento nautico in Italia.

Vestire gli atleti per farli diventare Campioni

Il ritorno al passato scelto da Slam per il logo fa da contraltare alle novità tecnologiche per quanto riguarda materiali e linee dei 125 capi che compongono il campionario della nuova collezione. I 125 capi possono essere combinati in oltre 1000 differenti maniere, a seconda delle condizioni meteo e dello sport praticato, ottenendo diversi look da comporre a strati. Il focus di Slam è stato sulla collezione Custom, quella pensata per vestire i professionisti della vela. Infatti la volontà della nuova Slam è stata sin dall’inizio quella di supportare gli atleti, come testimonia la partnership con la FIV. Gli atleti della vela italiana, presenti in parte anche alla presentazione, avranno la possibilità di essere vestiti “su misura” da Slam, sviluppando insieme le soluzioni migliori a seconda della disciplina, anche per quanto riguarda rinforzi e protezioni.

Il foil al centro della collezione 2022-2023

Dalla collezione Custom si passa alla collezione Pro, che racchiude sostanzialmente capi performanti di altissima qualità, con tre diverse linee: una da regata inshore, una da crociera e una più versatile. All’interno di questa collezione è molto evidente il taglio dei capi che richiama la forma del foil, un filo conduttore della collezione, come spiegato da Gianfranco Azzini, lo stilista che da diversi anni dirige l’ufficio creativo di Slam. Si arriva infine alla collezione Outdoor, quella più ampia, che racchiude i capi Slam perfetti per essere utilizzati durante diverse attività e diversi sport, o anche solo per una passeggiata. Si tratta di capi pensati per un utilizzo estremamente trasversale, che strizzano l’occhio mondi come quello del ciclismo, del tennis, del golf o della montagna. All’interno di questa collezione troviamo ad esempio una giacca veramente versatile: è leggerissima, la possiamo usare come strato più esterno nelle stagioni più calde e abbinarla ad uno strato superiore nelle stagioni più fredde. È forse il capo che incarna più di tutti l’idea di vestiario a strati alla base della nuova collezione Slam.