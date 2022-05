Marina Cala dei Sardi, comfort e sicurezza in Costa Smeralda

Dove ormeggiare la barca quest’estate? Vi aiutiamo noi. Abbiamo selezionato per voi 15 dei migliori marina in Mediterraneo del 2022 che sono perfetti come base di partenza per le vostre vacanze o come tappa in crociera. Sono porti all’avanguardia dal punto di vista dei servizi offerti. Ecco dove ormeggiare tra Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica, Puglia, Veneto, Friuli. Ve li presentiamo uno alla volta.

Marina Cala dei Sardi

Il Marina Cala dei Sardi è il posto ideale per le proprie vacanze in barca a vela. Grazie all’integrazione delle strutture a mare con i frangiflutti, una serie di moduli galleggianti che consentono di proteggere il porto dai venti provenienti da nord-est, l’approdo è diventato sicuro al 100% ed è protetto in tutte le condizioni di mare e di vento.

“I nostri ospiti – spiega il patron del Gruppo NSS Simone Morelli – possono godere di un’oasi verde di pace e relax e dormire sonni tranquilli con la garanzia di un ormeggio difeso dal vento e dal mare. Teniamo molto all’ambiente e abbiamo ricevuto importanti riconoscimenti per avere realizzato una base nautica di rilevanza internazionale con un bassissimo impatto ambientale. Marina Cala dei Sardi non è il solito porto ma un green-marina dove si può fare il bagno e prendere il sole immersi nella natura in totale relax. Da poco abbiamo costituito lo Yacht Club così da allungare la stagione, intercettare nuovi flussi di turismo e far vivere Cala dei Sardi tutto l’anno con eventi velici e attività di scuola vela”.

Marina Cala dei Sardi – Il porto

Il Marina Cala dei Sardi è il più grande approdo galleggiante eco-compatibile nel cuore della Costa Smeralda. Il porto è stato costruito con la tecnologia Seaflex e con pontili Breakwater: una modalità a elastometri che permette di eliminare le correnti galvaniche. Sono costruzioni scelte per offrire un servizio che fosse, al tempo stesso, efficiente per gli ormeggiatori e che non deturpasse il fondale del Golfo di Cugnana, rinomato per la sua trasparenza.

Marina Cala dei Sardi – I servizi

La struttura è in un contesto unico, immerso nella natura, ma che rispecchia gli standard imposti dai protocolli di sicurezza. Il Marina Cala dei Sardi dispone infatti di tutti i servizi: assistenza all’ormeggio, guardiania h24, bar, ristorante, bagni e docce e un grande parcheggio con ricarica per auto elettriche.

Marina Cala dei Sardi – Dov’è

Grazie alla sua posizione, si raggiungono facilmente le spiagge e i paesaggi più belli della Sardegna, come l’Arcipelago della Maddalena, e la Corsica. Inoltre, Marina Cala dei Sardi è un porto sicuro dove lasciare la barca per visitare il bellissimo entroterra sardo. Il marina è molto comodo anche per la vicinanza all’aeroporto di Olbia, distante 16 km. A Cala dei Sardi fa poi base la NSS Charter, compagnia specializzata nella locazione di barche a vela.

Marina Cala dei Sardi – Contatti

Telefono: 0789 1876125





Sito: www.caladeisardi.it

N. posti totale: 140



Lunghezza metri max: 70

Pesc. max: 3-7 metri

Guarda qui i migliori marina in Mediterraneo 2022