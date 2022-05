Cerata: è ora di mandare in pensione quella vecchia e comprarne una nuova

Le nuove tecnologie permettono ormai di avere tessuti leggerissimi con caratteristiche tecniche incredibili. Il mondo dell’abbigliamento ha subìto un’evoluzione rapidissima, e i nuovi capi come quelli di Montura consentono di avere capacità di resistenza migliori con un ingombro e un peso minimi, rispetto a quelli vecchi. Quindi dovreste dare una rinfrescata al vostro abbigliamento da vela!

Spraytop & Jacket 2.0

Le due giacche Gargano 2.0 sono pensate per resistere all’acqua (testate sopra i 9.000 mm di colonna d’acqua) e all’usura. Lo Spraytop è leggerissimo, pesa meno di 250 grammi ed è realizzato con un tessuto formato da tre strati di nylon. I rinforzi sui gomiti consentono di reggere bene contro le abrasioni, mentre collo e polsini aderiscono alla pelle e proteggono ottimamente da acqua e freddo, grazie alla schiuma di neoprene. La Jacket Gargano 2.0 è rinforzata con un laminato ad integrare il tessuto Gore-Tex Infinitum Windstopper, che garantisce una protezione totale dal vento. Le tasche per le mani e sul petto sono protette da chiusura velcro e zip mentre il collo ha una zip per riporre il cappuccio quando non indossato.

Il gilet leggerissimo che tiene caldo senza ingombro

Un capo spesso poco considerato ma in realtà molto utile e funzionale: il gilet. Lo si può indossare in diversi modi, da solo o come strato intermedio sotto ad un giaccone, e tiene al caldo senza ostacolare movimenti delle braccia. Il Buran Vest di Montura è leggerissimo e imbottito con il Comfortemp, un’ovatta traspirante che ha le stesse proprietà termiche della piuma ma con un peso ridottissimo e una maggiore facilità di lavaggio.

