Marina di Scarlino, base perfetta per crociere in Toscana e oltre

Dove ormeggiare la barca quest’estate? Vi aiutiamo noi. Abbiamo selezionato per voi 15 dei migliori marina in Mediterraneo del 2022 che sono perfetti come base di partenza per le vostre vacanze o come tappa in crociera. Sono porti all’avanguardia dal punto di vista dei servizi offerti. Ecco dove ormeggiare tra Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica, Puglia, Veneto, Friuli. Ve li presentiamo uno alla volta.

Marina di Scarlino

Il Marina di Scarlino è un prestigioso marina resort della costa Toscana: la struttura si rivolge a tutta la comunità di velisti, nazionali e internazionali, e a tutti coloro amanti delle barche e del mare. È il luogo perfetto per chi cerca una destinazione rilassante, in grado di fornire strutture e servizi per eventi professionali di ogni tipo. Inoltre, godendo di una posizione strategica, Marina di Scarlino rappresenta il punto principale dal quale partire per scoprire tutta la bellezza della Toscana: Pisa, Firenze, Siena e, anche, Roma si trovano a circa due ore di macchina dalla location.

Marina di Scarlino – Il porto

È uno dei porti naturali più tranquilli e appartati del Mediterraneo, caratterizzato da un clima ideale grazie alla sua vicinanza sia al golfo, che alle colline circostanti. Offre 960 posti barca, 2 banchine principali e 7 banchine galleggianti con finger, con servizio di sicurezza 24 ore al giorno. All’interno della Marina o in Porto Canale, sono ancora disponibili dei posti barca di varie categorie in vendita diretta.

Oltre alla proposta fino alla fine della concessione, dal 2020 Marina di Scarlino ha messo sul mercato un prodotto unico di vendita di posto barca a 8 anni. Ospitando le regate più prestigiose a livello mondiale, quali il TP52 Super Series, Melges 20 e 32, J/70, Dragon, Swan One Design, Nations Trophy 2021 e raduni nazionali come Sparkman & Stevens o Riva International, si colloca tra i migliori luoghi di regata al mondo. Inoltre, gli ospiti della Marina possono godere di servizi di alta qualità e professionalità nel cantiere Nautor’s Swan Global Service.

Marina di Scarlino – I servizi

Oltre a vivere la Marina attraverso la shopping gallery, tra boutique di design, ristoranti, caffetterie, gallerie d’arte, centro estetico, piscina, beach club e spazi per eventi aziendali, gli ospiti possono godere di una vasta lista di attività acquatiche o esplorare la Maremma grazie al servizio concierge. E per finire, è in arrivo l’ultimo progetto “Residenze Isole di Toscana”: complesso residenziale di lusso, dotato di 36 appartamenti dal design esclusivo, finestre panoramiche e viste incantevoli sul Mar Tirreno.

Marina di Scarlino – Dov’è

Situato nella zona della Maremma, Marina di Scarlino gode di una posizione strategica con viste sull’Isola d’Elba e sull’Arcipelago Toscano.

Marina di Scarlino – Contatti

Telefono: 0566 866302





Sito: marinadiscarlino.com

N. posti totale: 960



Lunghezza metri max: 36

Pesc. max: 4 metri

