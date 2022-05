HH 88, un cat da crociera così non si era mai visto

Novità in casa HH Catamarans, il brand di cat per la crociera di lusso che fa parte del gruppo Hudson Yacht. Fedele alla sua filosofia, questo cantiere che costruisce tra USA e Cina ha sempre concepito i suoi modelli con la costruzione in carbonio. Per questo motivo il nuovo HH 88 fa notizia, perché quando verrà varato sarà il più grande catamarano da crociera mai costruito utilizzando il carbonio.

Il progetto di questo super cat, destinato anche a un certo tipo di charter di altissimo livello, è stato affidato ai californiani Morelli&Melvin, specialisti delle costruzioni su due scafi, che hanno anche preso parte alla Coppa America in passato. L’88 potrà accogliere 10 ospiti, escluso l’equipaggio che è previsto fino a 4 persone. Esteticamente la barca si caratterizza per un look che ha alcuni elementi sportivi e altri meno. La rete a prua certamente lo è, e contribuisce a tenere il dislocamento del catamarano entro certi limiti.

Quello che invece viene chiamato solitamente fly bridge, ovvero il ponte superiore che solitamente è scoperto o protetto solo parzialmente, sull’HH 88 può diventare su richiesta un vero e proprio ponte aggiuntivo, dotato di copertura totale e ci un ulteriore ambiente interno di cui può disporre, dove è posizionata la timonerie. Il concetto è quello “classico” di tenere separate le zone relax da quelle di lavoro.

L’HH 88 sarà dotato di due generatori da 24kW, 6kW di pannelli solari e 70 kW di batterie al litio per gestire l’energia di bordo e non dipendere in modo esclusivo dal combustibile. All’interno del cat saranno disponibili una serie di differenti layout, a seconda che l’utilizzo della barca sia più in senso armatoriale o destinato al charter.

I numeri dell’HH 88

Lunghezza: 26.82m

Lunghezza gall.: 26.20m

Larghezza: 11.10m

Superficie randa: 246 mq

Superficie fiocco 150 mq

Immersione: 2.45m

Dislocamento: 60 tonn.

www.hhcatamarans.com

