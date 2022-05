Novità dalla Boutique: gli accessori intelligenti da acquistare per l’estate!

Nello store dedicato alla nautica Boatique.it trovi i migliori prodotti per la barca e per la vita a bordo. Ad esempio la maniglia che ti semplifica la vita e ti consente di aprire sportelli e serrature della barca, oppure la cima ammortizzata da utilizzare per l’ormeggio. Scopri tutti i prodotti da acquistare prima di partire per l’estate in barca!

Cima da ormeggio ammortizzata

Usacord Shock-Line è il nome della cima da ormeggio brevettata dalla svizzera Sailfabrik Ullman. La cima è in poliestere con integrato un efficiente ammortizzatore d’ormeggio in lattice naturale racchiuso all’interno della calza e fornita di una gassa impiombata. La cima vera e propria è morbida e di altissima qualità, l’ammortizzatore integrato, non lavorando in estensione ma bensì in compressione, è molto efficiente e duraturo. Puoi acquistarla qui all’interno di Boatique.it

La maniglia per aprire (quasi) tutto

Si chiama Deck Mate la maniglia ideata da Hybrid Composite: superleggera, realizzata in composito per aprire e chiudere qualsiasi sportello e serratura standard a bordo (tipo maniglia winch). Si tratta di un prodotto ergonomico, leggero (48 grammi!) e compatto (12 cm, diametro 2,5 cm) da portare in tasca o alla cintura. Non vi disturberà, essendo priva di spigoli vivi. Progettata per minimizzare sforzi in apertura e in chiusura, essendo in composito non è soggetta a corrosione. Puoi acquistarla qui all’interno di Boatique.it

Deumidificatore che funziona senza energia elettrica

Usare i cristalli di sale per deumidificare la barca senza bisogno di installare nessun elettrodomestico? Farlo è semplicissimo con il kit Absodry. Si tratta di un deumidificatore passivo, il più adatto da usare in barca perché non è alimentato da nessuna fonte energetica, non fa rumore e usa sostanze naturali che agiscono naturalmente sfruttando le loro capacità assorbenti e quindi salvaguardano l’ambiente. In più è compatto e si può posare facilmente e senza fastidio ovunque sottocoperta. Puoi acquistarlo qui all’interno di Boatique.it

