VELA Cup di Brindisi: regati, ti diverti e scopri le meraviglie dell’Alto Salento

La seconda tappa del circuito TAG Heuer VELA va in scena a Brindisi il 4 giugno. Un’occasione imperdibile per fare regate di flotta, passare giornate uniche a terra ed esplorare tutte le bellezze di questa costa del basso Adriatico.

Oggi per chi ama viaggiare il mondo è sempre più piccolo. Con uno schiocco di dita si può raggiungere Lisbona, così come il più sperduto atollo del Pacifico. Ma questi in realtà sono solo spostamenti. Il vero viaggio è lento, libero e possibilmente in mezzo alla natura. La vela permette tutto questo e basta anche una barchetta per esplorare una costa, un arcipelago di isole, una baietta. Si può stare da soli oppure condividere l’esperienza con altri appassionati, magari partecipando a un evento velico in una località in cui non si è mai stati prima.

Per esempio, avete mai visto la splendida città marinara di Brindisi ed esplorato il mare da sogno dell’Alto Salento? Allora non dovete assolutamente perdervi la TAG Heuer VELA Cup di Brindisi, seconda tappa del circuito VELA Cup organizzato dal Giornale della Vela che va in scena nella città pugliese il 4 giugno.

Prove in acqua, eventi a terra e degustazioni appetitose

In programma ci sono due giorni di festa, puro divertimento e condivisione. Il punto di forza di questo evento è infatti che accoglie tutti, crocieristi e regatanti, marinai incalliti e neofiti della vela. Venite con la vostra barca, così com’è, senza tante storie, certificati e burocrazia. Le regate-veleggiate della TAG Heuer VELA Cup di Brindisi dureranno circa 3-4 ore e il campo di regata sarà allestito su un percorso costiero. La formula di regata peraltro è essenziale: vince chi arriva primo, in tempo reale, compensato e nelle varie categorie “Crociera” e “Regata”. Ma verranno sorteggiati anche altri ricchi premi. Chiunque della flotta può vincere!

Dopo le prove in acqua ci sarà la possibilità di visitare la riproduzione del mitico Joshua del navigatore francese Bernard Moitessier e guro dei giramondo; e poi ancora praticare watersports e testare barche e attrezzature di associazioni nautiche e circoli nautici limitrofi. Infine per i più ghiotti saranno allestite degustazioni di specialità enogastronomiche della Regione Puglia.

Scopri il Marina di Brindisi:

Ma che bello andarsene a zonzo nel centro storico di Brindisi

Ma la cosa più interessante è che il Marina di Brindisi che ospita l’evento offre a tutti i partecipanti alla VELA Cup che vengono da fuori una settimana di ormeggio gratuito a partire dal 2 giugno. Per aderire alla promozione basta utilizzare il codice “velacup22” quando vi iscrivete, nella casella “Scrivi qualcosa di te o della tua barca”.Ecco allora che questa tappa può essere una fantastica occasione per scoprire tutto quello che ci sta attorno. Volete qualche spunto? Partiamo proprio da Brindisi. Il suo centro storico è un susseguirsi di stradine e palazzi medioevali, chiese e scorci sul mare. Potete visitare il Duomo e la Chiesa di San Sepolcro. Oppure la celebre Colonna Romana posta alla sommità della Scalinata Virgiliana e che è un po’ il simbolo di Brindisi. Ma il vero biglietto da visita della città è il suo porto che è anche uno dei posti più belli dove passeggiare, specialmente all’alba e al tramonto. Proprio su un isolotto all’imbocco del porto sorge tra l’altro il maestoso Castello Aragonese, anche detto “Forte a Mare”.

Tante spiagge e baie immerse in un mare da favola

Altre locations da non mancare per gli appassionati di nautica sono l’imponente Monumento al Marinaio d’Italia, così come il Castello Svevo, un’antica fortezza che proteggeva la città dalle incursioni nemiche. Se poi volete godervi il mare, quello dell’Alto Salento è pieno di chicche, A partire da Savelletri, nella costa Nord, che è una destinazione perfetta per chi ama lo snorkeling, le scogliere e le immersioni. Poi c’è Torre Canne, famosa per le spiagge bianche, la Marina di Ostuni con le sue dune selvagge e la famosa Torre Guaceto, un’oasi WWF di rara bellezza.

Ecco la TAG Heuer VELA Cup di Brindisi non è solo un evento velico, tutto regate e divertimento. È un contenitore meraviglioso organizzato in un posto splendido, tutto da riempire con la vostra voglia di mettervi in gioco, vivere la vela al top e scoprire ancora una volta quanto è bello il nostro Paese affacciato sul mare.

Tutto quello che devi sapere sulla TAG Heuer VELA Cup 2022

CHI PUO’ PARTECIPARE – Ogni tipo di barca senza limiti di età, non è richiesto nessun certificato. Vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, categorie “Crociera” (vela bianche)” e “Regata” (con gennaker/spi).

ORMEGGI GRATUITI – Per le barche che partecipano e arrivano da “fuori”.

DURATA E PERCORSO – Ciascuna delle “Regate” non dura più di 3-4 ore. Il percorso è costiero.

GLI EQUIPAGGI – Non è necessario essere dei velisti esperti per partecipare, non si usano le “regole di regata” ma quelle della navigazione.

PREMI – Vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie “Crociera” e “Regata” con preziosi piatti serigrafati. Il vincitore assoluto in tempo compensato tra tutti i partecipanti vince il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer e per il primo in tempo reale antivegetativa Speedy da Veneziani. Ricchissimi premi a sorteggio tra tutti i partecipanti alla premiazione che si svolge la sera stessa, in palio di Garmin un ricevitore satellitare InReachMini 2, un Sup gonfiabile di Vetus, guanti impermeabili da Plastimo, coltello multiuso da Letherman, un magico mezzo marinaio arrotolabile da Seably.

GIFT BAG – Ogni barca iscritta riceve una ricchissima gift bag con istruzioni di regata e numeri adesivi, T shirt della TAG Heuer Vela Cup. TAG Heuer offre anche bandiera di strallo, braccialetti per l’equipaggio e cappellini. Trovate anche utili gadget di Garmin, Plastimo, Vetus, Veneziani, Seably.

ISCRIZIONI – Partecipare è facile, iscriviti su www.velacup.it o direttamente in banchina.

INFO: www.velacup.it e www.giornaledellavela.com

LE TAPPE 2022 – 7/8 maggio – Liguria di Levante, Chiavari-Golfo del Tigullio, Marina Calata Ovest; 4/5 giugno Puglia, Brindisi, Marina di Brindisi; 23/24 luglio Venezia, Compagnia della Vela; 27/28 agosto Sardegna (Costa Smeralda), Cala dei Sardi.