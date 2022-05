Nordship 420 DS: un nuovo Bluewater senza compromessi

Il cantiere danese Nordship Yachts, specializzato nella costruzione di bluewater da crociera per lunghe navigazioni, anche custom, si presente sul mercato con una novità. Sulla fascia dei 12-13 metri Nordship aveva nella gamma una barca ormai datata, il 40 che ha più di 10 anni, da qui l’esigenza di presentare qualcosa di nuovo.

Lo studio ha quindi elaborato un’evoluzione del 40, che è comunque un caposaldo del cantiere, che andrà presto sul mercato. Stiamo parlando del Nordship 420 DS, dove le due lettere ovviamente stanno per Deck Salon. Dinette rialzata e tuga panoramica saranno quindi l’essenza della nuova barca, le cui linee d’acqua saranno un’evoluzione di quelle del 40, con appendici di nuova e più moderna concezione rispetto a quelle del vecchio 12 metri. A cambiare sono tanti dettagli, a cominciare dalla nuova tuga, più moderna e a finestratura continua. Il piano velico è stato ripensato, aumentando la lunghezza dell’albero, a prua adesso c’è una delfiniera strutturale che ospita anche l’ancora.

Come su tutti i Nordship, anche sui più piccoli della gamma ci sono diverse opzioni di personalizzazione. Non parliamo ancora di modelli custom come il 500 e il 570, ma gli armatori esigenti avranno la possibilità di rendere la loro barca unica.

Non sono ancora stati ancora diffusi i numeri tecnici del progetto.

