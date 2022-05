Comprati la barca trasparente per l’estate. Ti arriva direttamente a casa!

La Milano Yachting Week – The digital boat show non è solo il salone nautico dove trovi grandi barche. Ci sono anche i tender sfiziosi, unici, mai visti. Come i modelli di Verga-Plast che sono anche trasparenti. Si avete letto bene, sono trasparenti.

Poco più di due metri da usare come tender o per uscite giornaliere!

Ecco i due modelli di tender trasparenti , che si sono inventati quelli di Verga-Plast, da usare con la barca cabinata o in autonomia per brevi uscite. Il più piccolo, 2,20 metri, è il Verga-Plast Tender 220 T. Ha un’ingegnosa carena a catamarano che lo rende più stabile, pesa solo 29 kg supporta un piccolo motore sino a 4 cv ma i tecnici consigliano anche l’uso di un modello elettrico. Costa meno di mille euro, compresa spedizione. Poco più grande, 2,50 m, il Verga-Plast Coral View 250 che ha una carena classica a V, pesa 37 kg e supporta fuoribordo sino a 3,9 cv o elettrico.

Il tender green

La novità di quest’anno in casa VergaPlast è la neonata “gemella” di Coral View 250, si chiama Coral Life 250 ed è una barca 100% ecologica. Questo natante ha le stesse dimensioni della sorella trasparente, anche se pesa 4 chilogrammi in meno, ed è realizzata con un tecnopolimero riciclato, ottenuto da prodotti plastici a fine vita. Non solo riciclata ma anche riciclabile perché Coral Life 250 può a sua volta essere riciclata al 100% quando arriverà alla fine del suo ciclo di utilizzo

Lo compri subito on line

Con un semplice click allo stand di Verga-Plast alla Milano Yachting Week entrambi i modelli si possono acquistare direttamente. In pochi giorni la barca vi arriva a casa!