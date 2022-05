TAG Heuer VELA Cup, ecco perché non puoi perderti le prossime tappe

Parola d’ordine: divertimento. Lo testimonia il video della prima tappa della TAG Heuer VELA Cup che vi mostriamo qui sotto. L’importante è divertirsi: non importa che tu sia a bordo di una barca da regata, o di un cruiser con equipaggio amatoriale, o addirittura alla tua prima volta in mare.

That’s VELA Cup! La regata per tutti

La VELA Cup è aperta a tutti, a ogni tipo di equipaggio, su barche dai 4 metri in su e persino alle derive. Non ti servono tessere o certificati per partecipare, in mare regna il fairplay e a terra si beve, si mangia e si scherza assieme. C’è chi vince, chi “poteva andare meglio”, chi “comunque sia andata è stato un successo”. Ma non importa. E tanti, tantissimi premi per tutti. Quelli riservati ai migliori, e quelli a sorteggio (SCOPRILI TUTTI QUI).

Video – TAG Heuer VELA Cup, la voglia di mare è servita

Tutte le tappe della TAG Heuer VELA Cup 2022

Dopo la prima TAG Heuer VELA Cup (svoltasi a Chiavari, il 7 e l’8 di maggio: qui come è andata e tutte le foto), ecco tutte le prossime tappe e perché non potete perdervene neanche una.

4 giugno – TAG Heuer VELA Cup Brindisi. Ormeggi gratis per una settimana!

Una delle eccellenze nautiche della Puglia, il Marina di Brindisi, organizza la TAG Heuer Vela Cup Brindisi/Salento: si svolge una settimana prima della famosa Brindi-Corfù, è una festa del mare per tutta la città di Brindisi, con una serie di eventi per valorizzare la cultura e la tradizione del mare. All’interno del marina sarà presente una riproduzione del mitico Joshua, la barca di Bernard Moitessier, aperta alle visite del pubblico. Altra chicca: ci saranno degustazioni di specialità enogastronomiche della Regione Puglia.

Ma soprattutto, la TAG Heuer VELA Cup di Brindisi è anche l’occasione per visitare Brindisi e il Salento nella stagione migliore dell’anno, inizio giugno, sfruttando il ponte del 2 giugno. Il Marina di Brindisi ospita gratuitamente le barche che vengono da fuori Brindisi per una settimana a partire dal 2 giugno. Vi sembra poco? Per aderire alla promozione basta utilizzare il codice “velacup22” quando vi iscrivete, nella casella “Scrivi qualcosa di te o della tua barca”.

Il percorso è di quelli unici, perché sarà una navigazione costiera che riecheggia le storiche navigazioni delle barche brindisine, navigando al largo delle prestigiose spiagge brindisine di punta Penne e Torre Testa. Sarà uno spettacolo vedere da terra le barche che sfilano invelate.

Prestigiosa è la sede dove vengono ospitate gratuitamente le barche che giungono da fuori, il Marina di Brindisi con i suoi 650 posti barca. Qui si svolgerà la festa della premiazione e gli intrattenimenti e i giochi sull’acqua riservati agli equipaggi partecipanti. Cibo e musica non mancheranno, ovviamente.

23-24 luglio – TAG Heuer VELA Cup Round the Lido Race – Venezia. La veleggiata chic!

A Venezia il 23 luglio si svolgerà una memorabile regata/festa della vela aperta a ogni tipo di barca ed equipaggi di ogni livello. La Compagnia della Vela, uno dei più prestigiosi e antichi Yacht Cub d’Italia, organizza la Round The Lido Race, in collaborazione con la TAG Heuer Vela Cup. Alla Round The Lido Race è abbinata anche la Elan Cup, aperta a tutti gli armatori delle barche del cantiere sloveno, importate da Adria Ship.

Ma non è ancora finita, da Trieste arriveranno anche prestigiose barche di ogni dimensione, anche d’epoca, dello Yacht Club Adriaco, circolo altrettanto storico e prestigioso, che è gemellato con la Compagnia della Vela. Iscritte ci sono anche barche “piccole” come i mitici cabinati Meteor e le barche aperte SB20, entrambi lunghi poco più di sei metri.

Il percorso è imperdibile perché riprende le navigazioni che le barche degli anni ’20 facevano per raggiungere il Lido di Venezia, l’isola più chic della laguna dove prendere il sole e navigare, con tanto di partenza nel Bacino di San Marco! Altrettanto prestigiosa è la sede dove vengono ospitate gratuitamente le barche che giungono da fuori Venezia, l’Isola di San Giorgio, di fronte a piazza San Marco, che è la sede sportiva della Compagnia della Vela. Qui si svolgerà la festa della premiazione e gli intrattenimenti e i giochi sull’acqua riservati agli equipaggi partecipanti. Cibo e musica non mancheranno, ovviamente. E possono partecipare tutte le barche, anche quelle da crociera.

C’è un’altra buona notizia. Sabato 17 luglio c’è un evento imperdibile, famoso in tutto il mondo, la Festa del Redentore. Un’ottima idea per portare la barca a Venezia la settimana prima, lasciarla li e ritornare poi per la Round The Lido Race. Oppure, meglio ancora, prendersi una settimana intera di vacanza in Laguna.

27-28 agosto – TAG Heuer Vela Cup Cala dei Sardi. Veleggiare in un paradiso che tutto il mondo ci invidia

A Cala dei Sardi, il marina più ecologico del Mediterraneo, in Costa Smeralda, per la prima volta arriva la VELA Cup Cala dei Sardi. Un’occasione unica di fine estate per divertirsi prima di tornare a casa dalle vacanze. Come nella migliore tradizione delle regate caraibiche, in uno dei posti più belli del mondo.

Il percorso è mozzafiato: partenza da Porto Rotondo, uscita dal Golfo di Cugnana, rotta verso le isole dei Soffi, circumnavigazione di Mortorio, arrivo davanti a Cala dei Sardi. 10-12 miglia in un paradiso che tutto il mondo ci invidia.

Ma non è finita qui: la veleggiata è aperta ad ogni tipo di barca da regata e da crociera (senza bisogno di tessere né certificati), derive, catamarani e barche aperte comprese. Premi per tutti, inclusi quelli speciali per derive, catamarani, barche d’epoca e classiche, youngtimer (scafi con almeno 20 anni d’età). Sono previsti premi speciali ai catamarani Lagoon e Beneteau e alla barca a noleggio più veloce. Tutti possono vincere, dal primo all’ultimo. Non mancheranno imperdibili premi a sorteggio.

L’ormeggio è gratis per tutti. In porto o nella riparatissima rada.

Nel pomeriggio di sabato 27 agosto, dopo la veleggiata, giochi da spiaggia con musica, buon cibo e cocktail a volontà. La sera la grande festa della premiazione nel prato sul mare di Cala dei Sardi.

La base di NSS Charter, uno degli operatori migliori della Sardegna è proprio a Cala dei Sardi. Ti conviene prenotare la barca per partecipare alla VELA Cup e farti tutta la settimana di vacanza!

Tutto quello che devi sapere sulla TAG Heuer VELA Cup 2022

CHI PUO’ PARTECIPARE Ogni tipo di barca senza limiti di età, non è richiesto nessun certificato. Vince chi arriva primo, con divisioni per classi omogenee di lunghezza, categorie “Crociera” (vela bianche)” e “Regata” (con gennaker/spi, ecc).

ORMEGGI GRATUITI Per le barche che partecipano e arrivano da “fuori”.

DURATA E PERCORSO Ciascuna delle “Regate” non dura più di 3-4 ore. Il percorso è costiero.

GLI EQUIPAGGI Non è necessario essere dei velisti esperti per partecipare, non si usano le “regole di regata” ma quelle della navigazione.

PREMI Vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie “Crociera” e “Regata” con preziosi piatti serigrafati. Il vincitore assoluto in tempo compensato tra tutti i partecipanti vince il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer e per il primo in tempo reale antivegetativa Speedy da Veneziani. Ricchissimi premi a sorteggio tra tutti i partecipanti alla premiazione che si svolge la sera stessa, in palio di Garmin un ricevitore satellitare InReach Mini 2, un Sup gonfiabile di Vetus, guanti impermeabili da Plastimo, coltello multiuso da Letherman, un magico mezzo marinaio avvolgibile da Seably.

GIFT BAG Ogni barca iscritta riceve una ricchissima gift bag con istruzioni di regata e numeri adesivi, T shirt della TAG Heuer Vela Cup. TAG Heuer offre anche bandiera di strallo, braccialetti per l’equipaggio e cappellini. Trovate anche utili gadget di Garmin, Plastimo, Vetus, Veneziani, Seably,.

ISCRIZIONI Partecipare è facile, iscriviti su www.velacup.it o direttamente in banchina.

INFO www.velacup.it e www.giornaledellavela.com

LE TAPPE 2022 – 7/8 maggio – Liguria di Levante, Chiavari-Golfo del Tigullio, Marina Calata Ovest; 4/5 giugno Puglia, Brindisi, Marina di Brindisi; 23/24 luglio Venezia, Compagnia della Vela; 27/28 agosto Sardegna (Costa Smeralda), Cala dei Sardi.