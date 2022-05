Marina Cala de’ Medici, un resort sul mare sicuro e ricco di servizi

Dove ormeggiare la barca quest’estate? Vi aiutiamo noi. Abbiamo selezionato per voi 15 dei migliori marina in Mediterraneo del 2022 che sono perfetti come base di partenza per le vostre vacanze o come tappa in crociera. Sono porti all’avanguardia dal punto di vista dei servizi offerti. Ecco dove ormeggiare tra Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica, Puglia, Veneto, Friuli. Ve li presentiamo uno alla volta.

Marina Cala de’ Medici

Porto al centro della Toscana e dell’Arcipelago Toscano, Marina Cala de’ Medici è la location per molte mete e una sorta di boa di passaggio per chi si trova in crociera tra il nord e il sud del Mediterraneo oltre che tra la Liguria e le stesse magnifiche isole toscane.

Marina Cala de’ Medici – Il porto

Approdare e soggiornare al Porto turistico Marina Cala de’ Medici è come accomodarsi in un affascinante hotel a “cinque timoni” adagiato sull’acqua, ricco di servizi e tecnologie, lungo un litorale ricco di storia e fascino tra Castiglioncello e Rosignano nella splendida cornice del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Un vero e proprio Marina Resort con servizi di qualità e all’avanguardia: non un semplice ormeggio, ma un luogo di ritrovo e di eventi unici. Marina Cala de’ Medici offre vacanze in tranquillità in charter e navigazione in sicurezza grazie ad un protocollo anti Covid-19 che rispetta le normative sanitarie.

È previsto un servizio accoglienza per l’espletamento di tutte le procedure di arrivo in sicurezza, senza la necessità per il comandante o l’armatore di recarsi negli uffici portuali o alla reception del porto. Marina Cala de’ Medici comprende 650 posti barca, da 8 a 36 metri, e una diga foranea dove possono trovare ormeggio imbarcazioni fino a 50 metri.

Marina Cala de’ Medici – I servizi

Tanti anche i servizi di elevata qualità come noleggio biciclette, citycar elettriche, imbarcazioni e gommoni, o affitto di foresterie vista mare dotate di ogni comfort. E la App ufficiale del Marina permette di prenotare sia ormeggio che i numerosi servizi dal proprio smartphone, tablet o pc. Per i diportisti nel marina è presente un grande borgo commerciale con boutique, ristorante, cocktail bar, palestra, Yacht Club ed il Cantiere Navale specializzato in manutenzione e refit.

Marina Cala de’ Medici è tra i porti fondatori del Consorzio Marine della Toscana a cui aderiscono altri importanti marine e porti della regione lungo la costa da Viareggio fino a Piombino e Isola d’Elba. Oltre alla possibilità di vendita e affitto di posti barca da 8 a 30 metri, Marina Cala de’ Medici è da sempre anche un porto tecnologico e all’avanguardia: oggi mette a disposizione dei propri clienti un nuovo servizio di accessi 4.0 con rilevamento targa e card utente ecosostenibile in legno, oltre a un servizio di consegna spesa e cambusa direttamente a bordo grazie ad accordi con importanti marchi della grande distribuzione.

Marina Cala de’ Medici – Dov’è

Per l’estate e non solo, Marina Cala de’ Medici è una base di partenza per charter e yachting alla scoperta della Toscana – terra unica con città d’arte, borghi, enogastronomia, storia e cultura – ma anche dell’Arcipelago Toscano, Corsica e Sardegna.

Marina Cala de’ Medici – Contatti

Telefono: 0586 795211





Sito: marinacalademedici.it

N. posti totale: 650



Lunghezza metri max: 36

Pesc. max: 6 metri

