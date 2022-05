Ecoracer vince l’Italiano Minialtura, che successo per la barca riciclabile

Dalla vittoria del premio Desgner by SKS al Velista dell’Anno TAG Heuer alla prima in acqua, il Campionato Italiano Minialtura con Ecoracer: i ragazzi della starup innovativa Northern Light Composites sembrano proprio avere imboccato la strada giusta.

Ecoracer, la sportboat in fibra di lino e resina termoplastica disegnata da Matteo Polli e invelata Onesails Nord Est tecnologia 4T FORTE completamente sostenibile e riciclabile, ha vinto il campionato che si è svolto a Gargnano, sul Garda bresciano, in overall con la serie 2-3-1-1-4-2,5 in una flotta di quasi quaranta imbarcazioni. Un successo che vale anche quale primo titolo in bacheca per il nuovo Yacht Club Monfalcone guidato dal Presidente Germano Scarpa che continua la tradizione dello Yacht Club Hannibal.

Condizioni meteo di vento molto leggero hanno caratterizzato il campionato, con 8-10 nodi nella giornata di sabato, dove sono state disputate tre prove nel tardo pomeriggio; domenica una prova con vento molto leggero con il Peler mattutino e due prove nel pomeriggio con una brezza di 8 nodi.

RIVEDI L’INTERVISTA A NORTHERN LIGHT COMPOSITES AL VELISTA DELL’ANNO

L’equipaggio di ecoracer – che porta il guidone di Yacht Club Monfalcone – per il campionato italiano è stato guidato da Roberto Spata e da Lorenzo Tonini, presidente del Circolo Vela Gargnano, che ha selezionato alcuni giovani velisti del circolo. Giulio Maccarone si è preso cura della barca a terra.

