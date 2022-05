Barche nordiche: quattro bellissimi esemplari prodotti nel Nord Europa!

Molti cantieri del Nord sono tra i più conosciuti al Mondo, e producono barche a vela dalle caratteristiche uniche. Adatte a lunghe navigazioni, con pozzetto molto protetto e design degli interni razionale e minimal: sono solo alcune delle caratteristiche di queste barche. Eccovi un viaggio attraverso 4 barche nordiche passando per 4 diversi cantieri tra Svezia, Finlandia e Danimarca!

Svezia – Hallberg-Rassy 57

L’Hallberg-Rassy 57 è uno yacht lungo 18 metri e 44 centimetri per un baglio massimo di 5,15 metri disegnato dallo studio di architettura navale di German Frèrs. La barca ha moltissimi accorgimenti che facilitano la navigazione e la gestione della barca anche in equipaggio ridotto. Ed ha anche una doppia timoniera, come consuetudine sugli Hallberg-Rassy di ultima generazione. Ogni timone ha doppi cuscinetti autoregolanti, che permettono di governare la barca senza fatica in tutte le condizioni.

Danimarca – Faurby 460

Quello che salta subito all’occhio guardando il Faurby 460 è il pozzetto, molto lungo, profondo e riparato sui tre lati. Una caratteristica, questa, tipica della barche da crociera del Nord, ma sempre più apprezzata anche nel Mediterraneo. Misura 46 piedi di lunghezza (14,70 metri fuori tutto) e la maggior parte delle manovre in coperta è raccolta e nascosta, consentendo così di lasciare spazio per il libero passaggio da poppa a prua e viceversa.

Finlandia – Swan 58

La caratteristica di questo yacht è quella di essere adatto a lunghe navigazioni. Gli interni dello Swan 58, che ospitano un ampio salone, hanno un’altezza che supera i 2 metri e ampie vetrate su tutti i lati. Le tre cabine ospiti sono tutte dotate di bagno privato, e il tavolo che si trova zona pranzo ospita comodamente fino a 10 persone. Utile la possibilità di installare sei serbatoi arrivando a contenere fino a 1150 litri di carburante e 930 litri d’acqua. Il garage di poppa è davvero ampio e può ospitare un tender a chiglia rigida lungo fino a 3 metri, un accessorio fondamentale per le long cruise.

Danimarca – Nordship 40 DS

Progettata intorno alla timoneria, il Nordship 40 DS è una barca che consente di avere tutti i comandi, le cime e le manovre a portata di mano. Il piano velico e il design moderno dello scafo consentono di divertirsi, anche se questo yacht nasce per le lunghe navigazioni. In coperta, il design del pozzetto è pratico e sicuro, permettendo al timoniere di controllare tutte le cime e i verricelli senza che l’equipaggio blocchi il pozzetto di poppa: questo poi ha un’alta schermatura e angoli ben arrotondati, che lo rendono un luogo confortevole per rilassarsi sia all’ormeggio che in navigazione.