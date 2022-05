Incendio a Stromboli. Tutta colpa di una fiction TV?

A raccontarla così, sembrerebbe la trama di un film di Fantozzi. Ma purtroppo è tutto vero. Un gravissimo incendio è divampato ieri mattina a Stromboli, la perla delle Eolie, bruciando alberi e vegetazione.

Incendio a Stromboli. Colpa delle riprese di una fiction TV?

Non è colpa dell’eruzione del vulcano (a proposito, QUI una spettacolare eruzione filmata dalla barca a vela), ma, a quanto parrebbe dalle prime ricostruzioni, le fiamme potrebbero essere divampate durante le riprese della fiction sulla “Protezione civile”, che dagli inizi del mese la troupe, diretta da Marco Pontecorvo sta girando nell’isola delle Eolie: protagonista principale Ambra Angiolini. Un finto incendio che si sarebbe propagato fuori controllo. Gli inquirenti non escludono tale possibilità, sulla quale si indaga.

L’incendio, anche a causa dello scirocco, si è esteso per quasi tutta la montagna dal costone soprastante San Vincenzo fino a raggiungere la parte alta della zona di Scari e fino ad arrivare pericolosamente vicino ad alcune villette.

Stromboli, una meta top da raggiungere in barca a vela

Un duro colpo per Stromboli, che, ricordiamolo, è una meta “top” da raggiungere in barca a vela. C’è anche chi, arrivando in barca, si è concesso il lusso di una sciata sul vulcano.

La rada giusta a Stromboli per quest’estate? Ginostra (38°46’ 70N – 15°11’ 70E)

È una piccola caletta situata proprio di fronte al villaggio omonimo: si può dar fondo davanti alle case, a 80 metri da terra, in 7-8 metri d’acqua, su un fondale roccioso irregolare. Siamo nella parte S dell’isola quella “nascosta” dalla mole di “Iddu”, il grande vulcano isolano attivo, la cui vetta raggiunge quasi i mille metri di altezza.

È uno spettacolo naturale da non perdere, come le pareti di lava della Sciara di Fuoco, posizionate poco più a NO e raggiungibili anche via terra. Certo il vero “show” di Stromboli si gode dal mare, a una buona distanza di sicurezza però. Nei pressi di Ginostra si apre anche la spiaggia di Forgia Vecchia, sempre poco frequentata e deliziosa. Tra un eruzione e l’altra si mangia anche: e a Ginostra da provare è Nonna Assunta (090.9880288), pesce fresco e accoglienza famigliare.