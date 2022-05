Vela Day, dal 2 al 5 giugno fai scoprire gratis la vela ai tuoi figli!

Bambini, giovani, genitori. Segnatevi queste date: dal 2 al 5 giugno. Sono quelle del Vela Day, promosso in tutta Italia dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy of Moving e le Società affiliate per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela.

Vela Day, dal 2 al 5 giugno in tutta Italia

Un appuntamento dedicato a tutti coloro che, dai 6 anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela.

Vela Day, la vela come scuola di vita (sana)

Il progetto Kinder Joy fo Moving, sviluppato dal Gruppo Ferrero in oltre 35 paesi, in Italia supporta la passione dei giovani atleti sostenendo anche FIV nell’organizzazione di attività di promozione. Obiettivo? Aumentare i livelli di attività fisica dei giovani attraverso l’attività velica, dando loro la possibilità di sviluppare una maggiore abilità motoria e aiutandoli ad acquisire comportamenti corretti, il tutto a contatto con il mare e la natura imparando a rispettarla; la vela in fondo non è solo uno sport ma è scuola di vita a 360° .

Porta i tuoi figli al Vela Day più vicino a casa tua

La presenza capillare sul territorio permetterà facilmente a tutti gli amanti del mare e del lago di poter passare uno o più giorni a diretto contatto con questo sport. Il programma prevede la possibilità da parte di tutti i Circoli affiliati FIV di aprire le proprie porte a tutti i curiosi attraverso l’emissione di una tessera promozionale dedicata a tutti i visitatori che vogliono avvicinarsi al mondo della vela.

QUI è possibile trovare l’elenco dei Circoli aderenti, suddivisi zona per zona.

